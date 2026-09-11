"Це рівнозначно смерті": Лукашенко запевнив, що Білорусь не нападе на сусідів

Диктатор намагався заспокоїти тих, хто занепокоєний можливими агресивними кроками з боку Мінська, запевнивши, що Білорусь ніколи першою не здійснюватиме напад.

"Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?", - сказав Лукашенко.

Попри ці слова, він підкреслив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити кожен міліметр своєї землі, навіть "якщо це коштуватиме життя".

"А якщо війна?"

Під час спілкування з військовими Лукашенко поцікавився у міністра оборони республіки Віктора Хреніна щодо готовності системи управління військами до розгортання у разі початку бойових дій. Очільник Міноборони Білорусі заявив про повну готовність до таких дій.

Зокрема, диктатор запитав: "А якщо війна?", на що Хренін відповів йому: "Ми готові розгорнутись".

За словами Хреніна, наявна система дає можливість керувати як збройними силами, так і державними органами та цивільним сектором загалом.

"Система зв’язку забезпечує стійкість, прихованість, надійність. Те, що зараз у нас є, - 5 років тому ми могли лише мріяти", - додав він.