"Це рівнозначно смерті": Лукашенко запевнив, що Білорусь не нападе на сусідів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відсутність планів нападати на сусідні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".
Диктатор намагався заспокоїти тих, хто занепокоєний можливими агресивними кроками з боку Мінська, запевнивши, що Білорусь ніколи першою не здійснюватиме напад.
"Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?", - сказав Лукашенко.
Попри ці слова, він підкреслив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити кожен міліметр своєї землі, навіть "якщо це коштуватиме життя".
Під час спілкування з військовими Лукашенко поцікавився у міністра оборони республіки Віктора Хреніна щодо готовності системи управління військами до розгортання у разі початку бойових дій. Очільник Міноборони Білорусі заявив про повну готовність до таких дій.
Зокрема, диктатор запитав: "А якщо війна?", на що Хренін відповів йому: "Ми готові розгорнутись".
За словами Хреніна, наявна система дає можливість керувати як збройними силами, так і державними органами та цивільним сектором загалом.
"Система зв’язку забезпечує стійкість, прихованість, надійність. Те, що зараз у нас є, - 5 років тому ми могли лише мріяти", - додав він.
Нагадаємо, в ГУР заявили, що ознак підготовки Мінська до вступу у війну проти України наразі немає. Водночас РФ розмістила на території Білорусі підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".
Крім того, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що РФ може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.