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"Это равнозначно смерти": Лукашенко заверил, что Беларусь не нападет на соседей

13:40 11.09.2026 Пт
2 мин
В то же время диктатор выяснил, готова ли его страна к войне
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов нападать на соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого".

Диктатор пытался успокоить тех, кто обеспокоен возможными агрессивными шагами со стороны Минска, заверив, что Беларусь никогда не будет первой нападать.

"Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, совершим нападение, это будет равнозначно смерти. Выиграть конфликт с "монстрами", расположенными по периметру, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну?", - сказал Лукашенко.

Несмотря на эти слова, он подчеркнул, что белорусское руководство обязано обеспечить безопасность населения и защитить каждый миллиметр своей земли, даже "если это будет стоить жизни".

"А если война?"

В ходе общения с военными Лукашенко поинтересовался у министра обороны республики Виктора Хренина о готовности системы управления войсками к развертыванию в случае начала боевых действий. Глава Минобороны Беларуси заявил о полной готовности к таким действиям.

В частности, диктатор спросил: "А если война?", на что Хренин ответил ему: "Мы готовы развернуться".

По словам Хренина, существующая система позволяет управлять как вооруженными силами, так и государственными органами и гражданским сектором в целом.

"Система связи обеспечивает устойчивость, скрытность, надежность. То, что сейчас у нас есть - 5 лет назад мы могли только мечтать", - добавил он.

Напомним, в ГУР заявили, что признаков подготовки Минска к вступлению в войну против Украины пока нет. В то же время РФ разместила на территории Беларуси подразделения 101-й ракетной бригады, на вооружении которой находится "Орешнік".

Кроме того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что РФ может использовать территорию Беларуси для обострения напряжения и провокаций против стран НАТО.

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