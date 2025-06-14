Це не просто втома: головні ознаки вигорання, які всі ігнорують

У періоди тривалого стресу багато людей стикаються з виснаженням, яке поступово позбавляє енергії, мотивації та здатності радіти життю. Стан, який раніше асоціювався здебільшого з роботою, сьогодні все частіше зачіпає усі сфери життя - від батьківства до побуту. Ім’я цьому явищу - емоційне вигорання.

Про природу вигорання, його симптоми та способи впоратись із ним РБК-Україна розповіла сімейний психолог Анна Богомолець.

Що таке емоційне вигорання

Це не хвороба і не “лінощі". Емоційне вигорання - це стан, при якому внутрішні ресурси виснажені, але людина продовжує функціонувати на автопілоті.

Починається все непомітно - з хронічної втоми, зниження концентрації, небажання виконувати звичні справи. З часом додається емоційна апатія, знижується здатність до співпереживання, зникає інтерес до того, що раніше надихало. Це і є ключові симптоми емоційного вигорання.

Важливо зазначити, що якщо раніше вигорання найчастіше пов’язували з професійною сферою, то сьогодні цей стан дедалі частіше стосується особистого життя в цілому.

Чому це не просто перевтома

На відміну від звичайного перевтомлення, вигорання не минає після вихідних чи відпустки.

"Це не питання “виспатись". Це глибший процес, пов’язаний із тривалим внутрішнім навантаженням без достатнього відновлення", - пояснює Богомолець.

Основні чинники, що сприяють вигоранню:

Постійне розумове або емоційне перенавантаження

Відсутність контролю над життєвими подіями

Неможливість "перемикнутись" і відновитися навіть під час відпочинку

Високе почуття відповідальності за умов мінімальної підтримки

Що можна зробити, щоб недопустити вигорання

Вигорання не минає за день, але можна змінити щось уже сьогодні. За словами психолога, важливо почати з малого.

Регулярний відпочинок. Навіть короткі паузи протягом дня знижують рівень напруження.

Чіткий розпорядок. Звична рутина допомагає мозку відчути стабільність.

Фізична активність. Проста прогулянка чи легке навантаження знижують рівень кортизолу.

Обмеження інформаційного потоку. День без новин або соцмереж може суттєво покращити самопочуття.

Спілкування без тиску. Підтримувальні розмови без оцінювання чи порад сприяють емоційному розвантаженню.

Професійна допомога. Якщо стан затягнувся, варто звернутись до психолога.

"Емоційне вигорання - не просто тимчасова втома, а сигнал про потребу переглянути свій ритм, навантаження й спосіб відновлення. Ігнорування цього стану може призвести до погіршення як фізичного, так і психічного здоров’я. Своєчасне реагування - це не слабкість, а відповідальне ставлення до себе й свого оточення", - наголошує психолог.