Это не просто усталость: главные признаки выгорания, которые все игнорируют

В периоды длительного стресса многие люди сталкиваются с истощением, которое постепенно лишает энергии, мотивации и способности радоваться жизни. Состояние, которое раньше ассоциировалось в основном с работой, сегодня все чаще затрагивает все сферы жизни - от родительства до быта. Имя этому явлению - эмоциональное выгорание.

О природе выгорания, его симптомах и способах справиться с ним РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.

Что такое эмоциональное выгорание

Это не болезнь и не "лень". Эмоциональное выгорание - это состояние, при котором внутренние ресурсы истощены, но человек продолжает функционировать на автопилоте.

Начинается все незаметно - с хронической усталости, снижения концентрации, нежелания выполнять привычные дела. Со временем добавляется эмоциональная апатия, снижается способность к сопереживанию, исчезает интерес к тому, что раньше вдохновляло. Это и есть ключевые симптомы эмоционального выгорания.

Важно отметить, что если раньше выгорание чаще всего связывали с профессиональной сферой, то сегодня это состояние все чаще касается личной жизни в целом.

Почему это не просто переутомление

В отличие от обычного переутомления, выгорание не проходит после выходных или отпуска.

"Это не вопрос "выспаться". Это более глубокий процесс, связанный с длительной внутренней нагрузкой без достаточного восстановления", - объясняет Богомолец.

Основные факторы, способствующие выгоранию:

Постоянная умственная или эмоциональная перегрузка

Отсутствие контроля над жизненными событиями

Невозможность "переключиться" и восстановиться даже во время отдыха

Высокое чувство ответственности в условиях минимальной поддержки

Что можно сделать, чтобы не допустить выгорания

Выгорание не проходит за день, но можно изменить что-то уже сегодня. По словам психолога, важно начать с малого.

Регулярный отдых. Даже короткие паузы в течение дня снижают уровень напряжения.

Четкий распорядок дня. Привычная рутина помогает мозгу почувствовать стабильность.

Физическая активность. Простая прогулка или легкая нагрузка снижают уровень кортизола.

Ограничение информационного потока. День без новостей или соцсетей может существенно улучшить самочувствие.

Общение без давления. Поддерживающие разговоры без оценки или советов способствуют эмоциональной разгрузке.

Профессиональная помощь. Если состояние затянулось, стоит обратиться к психологу.

"Эмоциональное выгорание - не просто временная усталость, а сигнал о необходимости пересмотреть свой ритм, нагрузки и способ восстановления. Игнорирование этого состояния может привести к ухудшению как физического, так и психического здоровья. Своевременное реагирование - это не слабость, а ответственное отношение к себе и своему окружению", - отмечает психолог.