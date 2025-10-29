"Це не прогноз, це попередження": Центробанк Росії визнав, що економіка падає, - ЦПД

За даними Коваленко, Центробанк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки, жоден з яких не передбачає покращення.

"Навіть у "базовому" варіанті - з нафтою по 55 доларів і без нових санкцій - зростання лише 0,5–1%", - пояснив він.

У "ризиковому" - офіційна інфляція понад 12%, падіння ВВП до 3,5%, а виснаження Фонду національного добробуту вже у 2026-му.

За словами Коваленка, фактично, голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна визнає, що якщо не зупинити війну і не почати переговори - економіка РФ впаде.

"Це не прогноз - це попередження системи самій собі", - зауважив він.