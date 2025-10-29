"Это не прогноз, это предупреждение": Центробанк России признал, что экономика падает, - ЦПД

Центробанк России представил четыре сценария развития экономики. И ни один из них не предусматривает улучшения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
По данным Коваленко, Центробанк России представил четыре сценария развития экономики, ни один из которых не предусматривает улучшения.
"Даже в "базовом" варианте - с нефтью по 55 долларов и без новых санкций - рост лишь 0,5-1%", - пояснил он.
В "рисковом" - официальная инфляция более 12%, падение ВВП до 3,5%, а истощение Фонда национального благосостояния уже в 2026-м.
По словам Коваленко, фактически, глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина признает, что если не остановить войну и не начать переговоры - экономика РФ упадет.
"Это не прогноз - это предупреждение системы самой себе", - отметил он.
Заметим, что уже не первый месяц российская экономика теряет устойчивость на фоне затяжной войны и санкций.
Ключевые отрасли сталкиваются с падением, а банки готовятся к возможному спасению за счет государства.
В частности 4 сентября глава крупнейшего банка РФ Сбербанка Герман Греф сообщил, что экономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась.
Стоит отметить, что Международный валютный фонд ожидал, что после двух лет военного бума российская экономика вернется к привычному состоянию стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран.
По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне с 4,1%.
Однако, по последним оценкам, Россия тратит на войну против Украины половину своего бюджета.