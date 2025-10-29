"Это не прогноз, это предупреждение": Центробанк России признал, что экономика падает, - ЦПД

По данным Коваленко, Центробанк России представил четыре сценария развития экономики, ни один из которых не предусматривает улучшения.

"Даже в "базовом" варианте - с нефтью по 55 долларов и без новых санкций - рост лишь 0,5-1%", - пояснил он.

В "рисковом" - официальная инфляция более 12%, падение ВВП до 3,5%, а истощение Фонда национального благосостояния уже в 2026-м.

По словам Коваленко, фактически, глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина признает, что если не остановить войну и не начать переговоры - экономика РФ упадет.

"Это не прогноз - это предупреждение системы самой себе", - отметил он.