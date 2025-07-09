"Це показова атака". Зеленський відреагував на наймасштабніший удар РФ за війну

"Нова масштабна атака Росії проти наших міст. Було найбільше повітряних цілей за добу - 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 - це "Шахеди", і 13 ракет - "Кинджали" та "Іскандери". Більшість цілей було збито", - наголосив президент.

Він зауважив, що під час сьогоднішньої атаки для захисту застосовувалися українські дрони-перехоплювачі, які знешкодили десятки цілей.

"Масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи - теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність", - додав він.

Водночас Зеленський зауважив, що станом на ранок у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки.

Президент зауважив, що основний удар був по Луцьку, однак пошкодження також зафіксовані у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

"Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції - болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима", - наголосив він.

За словами Зеленського, потрібні також вторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту та спонсорує вбивства.

"Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", - підкреслив глава України.