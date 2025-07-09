"Это показательная атака". Зеленский отреагировал на самый масштабный удар РФ за войну

"Новая масштабная атака России против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки - 741 цель: 728 дронов различных типов, из которых более 300 - это "Шахеды", и 13 ракет - "Кинжалы" и "Искандеры". Большинство целей было сбито", - подчеркнул президент.

Он отметил, что во время сегодняшней атаки для защиты применялись украинские дроны-перехватчики, которые обезвредили десятки целей.

"Масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы - тоже имеем десятки сбитых целей. Спасибо всем воинам за меткость", - добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что по состоянию на утро во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки.

Президент отметил, что основной удар был по Луцку, однако повреждения также зафиксированы в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

"Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, нужны также вторичные санкции против тех, кто покупает российскую нефть и спонсирует убийства.

"Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новые удары. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", - подчеркнул глава Украины.