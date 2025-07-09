"Это показательная атака". Зеленский отреагировал на самый масштабный удар РФ за войну

Россия в ночь на 9 июля нанесла рекордную воздушную атаку по Украине. Основной удар пришелся на Луцк, также повреждения зафиксированы еще в 10 областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Новая масштабная атака России против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки - 741 цель: 728 дронов различных типов, из которых более 300 - это "Шахеды", и 13 ракет - "Кинжалы" и "Искандеры". Большинство целей было сбито", - подчеркнул президент.
Он отметил, что во время сегодняшней атаки для защиты применялись украинские дроны-перехватчики, которые обезвредили десятки целей.
"Масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы - тоже имеем десятки сбитых целей. Спасибо всем воинам за меткость", - добавил он.
В то же время Зеленский отметил, что по состоянию на утро во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки.
Президент отметил, что основной удар был по Луцку, однако повреждения также зафиксированы в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
"Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, нужны также вторичные санкции против тех, кто покупает российскую нефть и спонсирует убийства.
"Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новые удары. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", - подчеркнул глава Украины.
Заметим, что этой ночью россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, как и отметил президент, ключевой целью для врага стали западные регионы Украины.
В частности Луцк пережил сегодня наиболее массированную атаку дронов и ракет с начала полномасштабного вторжения России. В результате сегодняшнего обстрела в городе возникли пожары.
Также под ударом была Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов.
Подробнее о комбинированной атаке на Украину 9 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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