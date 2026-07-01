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"Це поганий знак": "Флеш" виявив нову модифікацію російського дрона "Молнія"

15:43 01.07.2026 Ср
2 хв
Технологічне оснащення ворожих БПЛА знову змінюється
aimg Юлія Капітонова
"Це поганий знак": "Флеш" виявив нову модифікацію російського дрона "Молнія" Фото: російський дрон "Молнія" стає дедалі небезпечнішим (росЗМІ)
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Нещодавно російський дрон "Молнія" атакував один з важливих об’єктів на території України. Проте проблема в тому, що він був взагалі без антени управління.

Про це заявив радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Російський БПЛА "Молнія" без жодної антени управління атакував наш об’єкт. У БПЛА була лише камера та комп’ютер", - підтвердив "Флеш".

За його словами, все йде до того, що для ворожих дронів навігація, пошук цілі та атака стануть повністю автономними.

&quot;Це поганий знак&quot;: &quot;Флеш&quot; виявив нову модифікацію російського дрона &quot;Молнія&quot;

Нова модифікація російського дрона "Молнія" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Радник міністра додав: це не перший такий випадок. Зокрема раніше ідентичні рішення були виявлені в російському дроні V2U.

"Флеш" раніше попереджав, що росіяни саме на базі цього БПЛА навчають нейронну мережу.

"Сьогодні ми виявили таке рішення на "Молнії". Це поганий знак", - попередив Сергій Бескрестнов.

&quot;Це поганий знак&quot;: &quot;Флеш&quot; виявив нову модифікацію російського дрона &quot;Молнія&quot;

Нова модифікація російського дрона "Молнія" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

На цьому тлі він звернувся до всіх українців і закликав обов'язково повідомляти про подібні знахідки йому або командирам.

"Це дуже важливо", - підсумував він.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, "Флеш" публічно розкрив найнебезпечніші технологічні виклики для ЗСУ на полі бою.

Окрім того, він відреагував на вимкнення ретрансляторів у Білорусі та пояснив, що саме змінить це рішення Лукашенка.

Також радник міністра розповідав про нові методи терору з боку Росії. Як виявилося, ворог намагається атакувати українське узбережжя за допомогою безпілотних катерів.

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