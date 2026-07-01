"Це поганий знак": "Флеш" виявив нову модифікацію російського дрона "Молнія"

Нещодавно російський дрон "Молнія" атакував один з важливих об’єктів на території України. Проте проблема в тому, що він був взагалі без антени управління.

Про це заявив радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Російський БПЛА "Молнія" без жодної антени управління атакував наш об’єкт. У БПЛА була лише камера та комп’ютер", - підтвердив "Флеш".

За його словами, все йде до того, що для ворожих дронів навігація, пошук цілі та атака стануть повністю автономними.

Нова модифікація російського дрона "Молнія" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Радник міністра додав: це не перший такий випадок. Зокрема раніше ідентичні рішення були виявлені в російському дроні V2U.

"Флеш" раніше попереджав, що росіяни саме на базі цього БПЛА навчають нейронну мережу.

"Сьогодні ми виявили таке рішення на "Молнії". Це поганий знак", - попередив Сергій Бескрестнов.

Нова модифікація російського дрона "Молнія" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

На цьому тлі він звернувся до всіх українців і закликав обов'язково повідомляти про подібні знахідки йому або командирам.

"Це дуже важливо", - підсумував він.