ua en ru
Ср, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ намагалася атакувати українське узбережжя безпілотними катерами зі "Старлінками", - Флеш

01:57 24.06.2026 Ср
2 хв
Російську атаку морськими дронами відбили близько 4:00 ранку
aimg Катерина Коваль
РФ намагалася атакувати українське узбережжя безпілотними катерами зі "Старлінками", - Флеш Фото: українські військові несуть чергування на патрульному катері ВМС (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська здійснили спробу атакувати українське узбережжя за допомогою кількох безпілотних ударних катерів. Усі ворожі морські дрони були завчасно виявлені та знищені у морі далеко від берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України, експерта з оборонних технологій Сергія "Флеш" Бескрестнова.

Ліквідація загрози та системи управління

Спроба ворожого удару відбулася сьогодні близько 4:00 ранку.

Завдяки скоординованій роботі низки підрозділів Збройних Сил України, атаку вдалося повністю відбити ще на підступах до контрольованого ворогом Кінбурнського півострова та Очакова.

На оприлюдненій карті червоним квадратом позначено орієнтовний район у Чорному морі на південь від Кінбурнської коси, де відбулося перехоплення катерів.

РФ намагалася атакувати українське узбережжя безпілотними катерами зі &quot;Старлінками&quot;, - ФлешФото: місце, де було перехоплено морські безпілотні катери, позначено червоним (t.me/serhii_flash)

Як зазначив Сергій Бескрестнов, на знищених безпілотних катерах росіян було виявлено встановлені термінали супутникового зв'язку "Старлінк".

Читайте також: На пляжі в Одесі загинула 26-річна відпочивальниця під час атаки дронів

"Як я розповідав раніше, на знищених катерах був встановлений "Старлінк", оскільки інших систем управління на далекі відстані у противника немає", - наголосив експерт.

Він також подякував усім українським військовим, які брали участь в операції, за ефективний захист морських кордонів та узбережжя.

23 квітня загарбники намагалися атакувати Одеський порт безпілотним катером.

Тоді Військово-морські сили (ВМС) України зафіксували рух ворожого морського безпілотника, який прямував у бік одного з портових об'єктів Одеси. Засіб ураження було оперативно виявлено силами спостереження та нейтралізовано підрозділами ВМС, які продовжують тримати оборону акваторії Чорного моря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони України Війна в Україні Дрони
Новини
Путін шантажує Лукашенко для відкриття "другого фронту", - WSJ
Путін шантажує Лукашенко для відкриття "другого фронту", - WSJ
Аналітика
Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська