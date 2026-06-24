РФ намагалася атакувати українське узбережжя безпілотними катерами зі "Старлінками", - Флеш

Російські війська здійснили спробу атакувати українське узбережжя за допомогою кількох безпілотних ударних катерів. Усі ворожі морські дрони були завчасно виявлені та знищені у морі далеко від берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України, експерта з оборонних технологій Сергія "Флеш" Бескрестнова.

Ліквідація загрози та системи управління

Спроба ворожого удару відбулася сьогодні близько 4:00 ранку.

Завдяки скоординованій роботі низки підрозділів Збройних Сил України, атаку вдалося повністю відбити ще на підступах до контрольованого ворогом Кінбурнського півострова та Очакова.

На оприлюдненій карті червоним квадратом позначено орієнтовний район у Чорному морі на південь від Кінбурнської коси, де відбулося перехоплення катерів.

Фото: місце, де було перехоплено морські безпілотні катери, позначено червоним (t.me/serhii_flash)

Як зазначив Сергій Бескрестнов, на знищених безпілотних катерах росіян було виявлено встановлені термінали супутникового зв'язку "Старлінк".

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"Як я розповідав раніше, на знищених катерах був встановлений "Старлінк", оскільки інших систем управління на далекі відстані у противника немає", - наголосив експерт.

Він також подякував усім українським військовим, які брали участь в операції, за ефективний захист морських кордонів та узбережжя.