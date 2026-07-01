ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

"Это плохой знак": "Флэш" обнаружил новую модификацию российского дрона "Молния"

15:43 01.07.2026 Ср
2 мин
Россияне снова модернизировали свои БПЛА
aimg Юлия Капитонова
"Это плохой знак": "Флэш" обнаружил новую модификацию российского дрона "Молния" Фото: российский дрон "Молния" становится все опаснее (росСМИ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Недавно российский дрон "Молния" атаковал один из важных объектов на территории Украины. Однако главная проблема в том, что он был без антенны управления.

Об этом заявил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Российский БПЛА "Молния" без антенны управления атаковал наш объект. У БПЛА была только камера и компьютер", - подтвердил "Флэш".

По его словам, все идет к тому, что для вражеских дронов навигация, поиск цели и атака станут полностью автономными.

&quot;Это плохой знак&quot;: &quot;Флэш&quot; обнаружил новую модификацию российского дрона &quot;Молния&quot;

Новая модификация российского дрона "Молния" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Советник министра добавил: это не первый подобный случай. В частности, ранее идентичные решения были обнаружены в российском дроне V2U.

"Флэш" ранее предупреждал, что россияне именно на базе этого БПЛА обучают нейронную сеть.

"Сегодня мы обнаружили такое решение на "Молнии". Это плохой знак", - предупредил Сергей Бескрестнов.

&quot;Это плохой знак&quot;: &quot;Флэш&quot; обнаружил новую модификацию российского дрона &quot;Молния&quot;

Новая модификация российского дрона "Молния" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

На этом фоне он обратился ко всем украинцам и призвал обязательно сообщать о подобных находках ему или командирам.

"Это очень важно", - подытожил он.

Как сообщало РБК-Украина ранее, "Флэш" публично раскрыл самые опасные технологические вызовы для ВСУ на поле боя.

Кроме того, он отреагировал на отключение ретрансляторов в Беларуси и объяснил, что именно изменит это решение Лукашенко.

Также советник министра рассказывал о новых методах террора со стороны России. Как оказалось, враг пытается атаковать украинское побережье с помощью беспилотных катеров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война России против Украины Дрони
Новости
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Аналитика
"Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака