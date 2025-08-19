Бех-Романчук ухвалила важке рішення після дискваліфікації за допінг: що відомо

Дискваліфікація Бех-Романчук

19 серпня стало відомо, що Бех-Романчук дискваліфікували на чотири роки – до травня 2029-го за вживання допінгу. Відповідне рішення опубліковане на сайті Athletics Integrity Unit.

Українська легкоатлетка була відсторонена з травня 2025 року за позитивний допінг-тест – і саме з цього терміну відраховується її дискваліфікація.

За інформацією AIU, спортсменці пропонували зізнатися у порушенні, що дало б можливість скоротити термін дискваліфікації на один рік. Втім, вона відмовилася, наполягаючи на своїй невинуватості.

Реакція спортсменки

У соцмережі Бех-Романчук наголосила, що завжди змагалася чесно і ніколи не виступала під тінню сумнівних результатів.

"Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям… Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно, і впливає на моє здоров'я", - написала спортсменка.

За її словами, пауза потрібна, аби зосередитися на сім’ї та власному здоров’ї.

Суперечка з Athletics Integrity Unit

Легкоатлетка наголосила, що вона категорично не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit.

"Я відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагали визнання моєї провини. Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування", - зазначила вона.

Спортсменка також пообіцяла дати велике інтерв'ю, де детально пояснить свою позицію.

Що сталося з Бех-Романчук

У травні цього року стало відомо, що одна з найуспішніших українських легкоатлеток останніх років, фіналістка Олімпійських ігор, призерка чемпіонатів Європи та світу в стрибках у довжину та потрійному стрибку тимчасово відсторонена від участі у змаганнях через позитивний допінг-тест.

Про це повідомила Athletics Integrity Unit - незалежна організація, яка займається контролем за дотриманням антидопінгових правил у світовій легкій атлетиці.

Причина відсторонення - наявність забороненої речовини тестостерону у пробі української спортсменки.

Скандал із допінгом виник напередодні 16 травня, коли Марина мала виступити у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги у Досі. Це мав бути її перший старт після перерви, яку вона взяла після Олімпіади-2024, що відбувалася у Парижі.