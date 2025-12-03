"Це нереалістично": у США зробили заяву щодо фінансової допомоги Україні

Допомога Україні

Нагадаємо, раніше неназваний європейський чиновник розповів виданню Financial Times, що серед європейських країн є побоювання, що президент США Дональд Трамп "у роздратуванні" може повністю припинити підтримку України.

На цьому тлі європейські дипломати очікують низки зустрічей між урядовцями Франції, Німеччини та Британії. Також можливими учасниками таких зустрічей можуть стати лідери Польщі, Фінляндії та генсек НАТО Марк Рютте.

Тим часом Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському або доведеться прийняти мирний план США, або воювати далі.

Водночас зараз партнери активно підтримують програму США та НАТО під назвою PURL(Prioritized Ukraine Requirements List). Вона дає змогу Україні отримувати американську зброю за рахунок фінансування країн-партнерів Альянсу.

Україна складає список пріоритетних потреб в озброєнні, а союзники спільно оплачують закупівлю необхідної техніки у США, яка потім безпосередньо постачається Україні.

Механізм PURL прискорює постачання озброєння, бо покупки здійснюються з уже наявних американських запасів, без додаткових затримок.

Програма також дозволяє раціонально використовувати ресурси, концентруючись на тому, що Україні потрібно найбільше саме зараз.

Адміністрація президента Трампа вже затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.

Сьогодні стало відомо, що Норвегія передасть ще 500 млн євро на придбання американського озброєння для України через програму PURL, оскільки зараз "на кону доля Європи".

До Норвегії також доєдналися Німеччина, Нідерланди та Канада.