"Это нереалистично": в США сделали заявление о финансовой помощи Украине

Помощь Украине

Напомним, ранее неназванный европейский чиновник рассказал изданию Financial Times, что среди европейских стран есть опасения, что президент США Дональд Трамп "в раздражении" может полностью прекратить поддержку Украины.

На этом фоне европейские дипломаты ожидают ряда встреч между чиновниками Франции, Германии и Великобритании. Также возможными участниками таких встреч могут стать лидеры Польши, Финляндии и генсек НАТО Марк Рютте.

Между тем Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому или придется принять мирный план США, или воевать дальше.

В то же время сейчас партнеры активно поддерживают программу США и НАТО под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Она позволяет Украине получать американское оружие за счет финансирования стран-партнеров Альянса.

Украина составляет список приоритетных потребностей в вооружении, а союзники совместно оплачивают закупку необходимой техники в США, которая затем непосредственно поставляется Украине.

Механизм PURL ускоряет поставки вооружения, так как покупки осуществляются из уже имеющихся американских запасов, без дополнительных задержек.

Программа также позволяет рационально использовать ресурсы, концентрируясь на том, что Украине нужно больше всего именно сейчас.

Администрация президента Трампа уже утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.

Сегодня стало известно, что Норвегия передаст еще 500 млн евро на приобретение американского вооружения для Украины через программу PURL, поскольку сейчас "на кону судьба Европы".

К Норвегии также присоединились Германия, Нидерланды и Канада.