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Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

"Це неприйнятно": у Трампа звинуватили Індію в фінансуванні війни проти України

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер відкрито звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні. Він заявив, що Індія активно купує нафту у Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ефірі одного з американських телеканалів Міллер сказав, що в США вважають неприйнятним те, що Індія купує російську нафту.

"Він (Дональд Трамп, - ред.) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії... Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт", - сказав він.

Видання зазначає, що критика з боку Міллера стала найгострішою з усього, що адміністрація президента США говорила про Індію.

При цьому сам Міллер - не просто один з найвпливовіших помічників Трампа, але й заступник керівника апарату Білого дому. Тому його слова мають значно більше значення, ніж інша критика від інших чиновників.

Чи відмовиться Індія від нафти з РФ?

Нещодавно в ЗМІ з'явилися повідомлення, що нафтопереробні заводи Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти. Причинами цього нібито стали скорочення знижок та заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих санкцій.: він заявив, що США встановлять мита розміром 25% проти Індії.

Як повідомляв Bloomberg, станом на 1 серпня біля берегів Індії застрягли щонайменше 4 танкери з російською нафтою. Проте, за даними видання NYT, попри погрози Трампа, Індія все ж не відмовиться від російської нафти. А пізніше стало відомо, що влада не давала НПЗ наказу не купувати нафту в Росії.

Детальніше про ситуацію навколо цього читайте в матеріалі "Трамп покарає Індію через нафту Путіна? Чи зупинять санкції війну в Україні".

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