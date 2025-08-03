Індія не забороняла нафтопереробним заводам купувати нафту РФ, - Bloomberg

Влада Індії не давала вказівку нафтопереробним заводам припинити купівлю російської нафти. Рішення щодо припинення імпорту з Росії ще не ухвалене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, Індія не забороняла купувати російську нафту, оскільки чиновники намагаються задовольнити енергетичні потреби та підтримувати зв'язки з РФ, не викликаючи гніву президента США Дональда Трампа.

Співрозмовники видання зазначили, що рішення щодо припинення імпорту з Росії ще не ухвалене. Тому і державні, і приватні НПЗ мають право купувати нафту з різних джерел.

Як додає Bloomberg, закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням, яке компанії можуть ухвалювати самостійно.

Скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову постачати нафту з країн Перської затоки, що коштує дорожче. А Нью-Делі не хоче збільшувати свої витрати на імпорт.