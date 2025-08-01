Танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії, - Bloomberg

Щонайменше чотири танкери з російською нафтою простоюють біля берегів Індії. Вони не можуть розвантажитися через відмову індійських НПЗ від нафти з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, танкери Achilles та Elyte зараз стоять на якорі поблизу міста Джамнагар. Судна наприкінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується флагманська російська нафта Urals.

Вони мали розвантажитися 2 та 3 серпня. Танкери Achilles і Elyte мають вантажність близько 700 тисяч барелів кожен. Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.

Два інші танкери, Destan та Horae , також простоюють біля індійського узбережжя з нафтою марки Urals. Танкери були завантажені в період з 24 червня по 1 липня, згідно з даними відстеження суден.