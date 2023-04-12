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Це нелюдська агресія Росії. В ЄС пообіцяли покарати винних у страті українського військового

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Україна, Середа 12 квітня 2023 15:34
Це нелюдська агресія Росії. В ЄС пообіцяли покарати винних у страті українського військового Фото: в ЄС пообіцяли покарати винних у страті українського військового (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз знайде та притягне до відповідальності російських воєнних злочинців, які винні у жорстокому вбивстві українського військового.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Єврокомісії Набіла Массралі Тhe Guardian.

У ЄС вважають, що якщо правдивість відео зі стратою українського військового буде підтверджено, то це є ще одним доказом зневаги РФ до міжнародного права. Окрім цього ЄС пообіцяв притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

"Ми не маємо більше інформації про правдивість відео. Однак, якщо вона підтвердиться, це буде ще одним жорстоким нагадуванням про нелюдську природу російської агресії", - сказала речниця ЄС Набіла Массралі.

Вона також зауважила, що Росія має дотримуватись зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і гарантувати людяне поводження з військовополоненими.

"ЄС підкреслює готовність притягнути до відповідальності усіх виконавців та співучасників воєнних злочинів скоєних у контексті агресивної війни РФ проти України", - підкреслила вона.

Страта українського військового

Нагадаємо, 11 квітня мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Росіяни відрізали голову військовому, зафільмували це на камеру та опублікували в мережі.

Зазначимо, що СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського полоненого.

Тим часом в Міноборони закликали українців не висувати свої припущення щодо того, кого могли вбити окупанти та наголосили, що компетентні органи встановлюють особу українського військового.

Також в Офісі президента вважають, що країни, які пропонували Україні домовитися з РФ про "мир в обмін на землі", мають відчути реальний запах так званого "російського миру".

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