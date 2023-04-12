Це нелюдська агресія Росії. В ЄС пообіцяли покарати винних у страті українського військового

Європейський Союз знайде та притягне до відповідальності російських воєнних злочинців, які винні у жорстокому вбивстві українського військового.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила речниця Єврокомісії Набіла Массралі Тhe Guardian.

У ЄС вважають, що якщо правдивість відео зі стратою українського військового буде підтверджено, то це є ще одним доказом зневаги РФ до міжнародного права. Окрім цього ЄС пообіцяв притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

"Ми не маємо більше інформації про правдивість відео. Однак, якщо вона підтвердиться, це буде ще одним жорстоким нагадуванням про нелюдську природу російської агресії", - сказала речниця ЄС Набіла Массралі.

Вона також зауважила, що Росія має дотримуватись зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і гарантувати людяне поводження з військовополоненими.

"ЄС підкреслює готовність притягнути до відповідальності усіх виконавців та співучасників воєнних злочинів скоєних у контексті агресивної війни РФ проти України", - підкреслила вона.

Страта українського військового