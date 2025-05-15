"Це навіть не переговори": Безсмертний розніс склад делегації Путіна

Росія відправила на переговори в Стамбул осіб, які навіть не мають повноважень вести діалог чи приймати рішення.

Безсмертний зауважив, що за протоколом представники України можуть навіть не сідати за стіл з цією делегацією РФ. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін відправив людей, які можуть вести консультації, а не перемовини.

"З моєї точки зору, можна давати ще й грубішу оцінку (делегації РФ - ред.). І вона буде абсолютно правильною. Бо це свідчить про те, що відправлено людей, які можуть говорити про що? Про форму зустрічі, її формат, можливо, перелік питань. Але це люди, які навіть не можуть готувати текст документа. Тобто вже зрозуміло, що це свого роду затягування часу", - додав експерт.

Водночас дипломат погодився з висловлюванням українського президента Володимира Зеленського, що це бутафорія переговорного процесу та втеча від відповіді на питання.

"Це, погоджусь, - бутафорія переговорного процесу. І це втеча від відповіді на питання. Тому що жодна з осіб, які в списку, не належать до тих, хто не те що приймає рішення, а навіть пропонує варіанти", - пояснив він.

Історик також зауважив, що це можна порівняти з тим, якщо взяти магнітофон та записати те, що буде говорити українська делегація, і відправити в Москву. А в такий спосіб передавати це все це через вуха помічника диктатора Володимира Мединського та цієї компанії ніякого сенсу немає.