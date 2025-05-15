"Це навіть не переговори": Безсмертний розніс склад делегації Путіна
Росія відправила на переговори в Стамбул осіб, які навіть не мають повноважень вести діалог чи приймати рішення.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.
Безсмертний зауважив, що за протоколом представники України можуть навіть не сідати за стіл з цією делегацією РФ. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін відправив людей, які можуть вести консультації, а не перемовини.
"З моєї точки зору, можна давати ще й грубішу оцінку (делегації РФ - ред.). І вона буде абсолютно правильною. Бо це свідчить про те, що відправлено людей, які можуть говорити про що? Про форму зустрічі, її формат, можливо, перелік питань. Але це люди, які навіть не можуть готувати текст документа. Тобто вже зрозуміло, що це свого роду затягування часу", - додав експерт.
Водночас дипломат погодився з висловлюванням українського президента Володимира Зеленського, що це бутафорія переговорного процесу та втеча від відповіді на питання.
"Це, погоджусь, - бутафорія переговорного процесу. І це втеча від відповіді на питання. Тому що жодна з осіб, які в списку, не належать до тих, хто не те що приймає рішення, а навіть пропонує варіанти", - пояснив він.
Історик також зауважив, що це можна порівняти з тим, якщо взяти магнітофон та записати те, що буде говорити українська делегація, і відправити в Москву. А в такий спосіб передавати це все це через вуха помічника диктатора Володимира Мединського та цієї компанії ніякого сенсу немає.
Делегації нерівноцінні
"Це просто втрачати час на спілкування з ним. Тим більше якщо порівняти з українською делегацією, де голова служби безпеки, начальник генштабу, міністр оборони, міністр закордонних справ. Ну все це свідчить про те, що, з моєї точки зору, згідно з дипломатичним протоколом, вони навіть сісти один проти одного не можуть, бо з точки зору протоколу - це моветон", - пояснив Безсмертний.
Безсмертний вважає, що делегація від Росії виглядає як "залізяка в вигляді магнітофона", тоді як українську сторону представляють компетентні посадовці, здатні обговорювати питання першого порядку. Хоча вони не ухвалюють воєнно-політичних рішень, бо це в компетенції президента і парламенту, але уповноважені висловлювати позицію та вести діалог. У такому контрасті чітко простежується бутафорність з боку РФ, яка, на його думку, спрямована на затягування переговорного процесу.
Україна може не сідати за стіл переговорів
"Тож з точки зору протоколу, українська сторона може не сідати за стіл, хто б і щоб не говорив. Як поведе себе українська сторона - це вже рішення за главою держави, за воєнно-політичним керівництвом", - зауважив історик.
Безсмертний наголошує, що в цьому випадку також важливо заздалегідь узгодити позицію з європейськими та американськими партнерами, щоб мати спільне розуміння ситуації. На його думку, Україна демонструє готовність до обговорень і рішень, тоді як російська делегація не має достатньої компетенції для ведення повноцінних переговорів.
"Взагалі-то з точки зору дипломатичного протоколу такий рівень, який представлений з Росії, може забезпечувати консультації, а не переговори. Тобто це консультації з точки зору про що говорити, де говорити, в якому складі говорити і так далі. І тут уже залежить від того, як буде діяти українська сторона, бо якщо взяти і рішення президента бути на місці, і склад української делегації, то це явне свідчення того, що Україна готова до серйозного діалогу", - підсумував він.
Переговори в Туреччині
Зауважимо, що після прильоту до Туреччини Зеленський назвав "бутафорською" делегацію Росії, яку диктатор Володимир Путін направив замість себе на переговори.
Варто нагадати, що в ніч на 11 травня Путін відкинув спільну пропозицію України ЄС та США щодо встановлення тимчасового перемир'я в Україні, а натомість запропонував зустрітись з Україною в Туреччині.
Україна та її партнери підтримали дану пропозицію і Зеленський повідомив, що готовий особисто зустрітись з російським диктатором в Туреччині.
Втім, як і очікувалось Путін проігнорував зустріч з Зеленським, а натомість направив до Стамбула чиновників низького рівня. Для розуміння, дану делегацію очолив навіть не голова МЗС Росії, а помічник диктатора Володимир Мединський, який був учасником переговорів ще у 2022 році.
Натомість Україна на переговорах у Туреччині представлена на найвищому рівні - до делегації приєдналися представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.
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