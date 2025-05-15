"Это даже не переговоры": Бессмертный разнес состав делегации Путина
Россия отправила на переговоры в Стамбул лиц, которые даже не имеют полномочий вести диалог или принимать решения.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.
Бессмертный отметил, что по протоколу представители Украины могут даже не садиться за стол с этой делегацией РФ. Он сказал, что российский диктатор Владимир Путин отправил людей, которые могут вести консультации, а не переговоры.
"С моей точки зрения, можно давать еще и более грубую оценку (делегации РФ - ред.). И она будет абсолютно правильной. Потому что это свидетельствует о том, что отправлены люди, которые могут говорить о чем? О форме встречи, ее формате, возможно, перечне вопросов. Но это люди, которые даже не могут готовить текст документа. То есть уже понятно, что это своего рода затягивание времени", - добавил эксперт.
В то же время дипломат согласился с высказыванием украинского президента Владимира Зеленского, что это бутафория переговорного процесса и бегство от ответа на вопросы.
"Это, соглашусь, - бутафория переговорного процесса. И это бегство от ответа на вопрос. Потому что ни одно из лиц, которые в списке, не относятся к тем, кто не то что принимает решение, а даже предлагает варианты", - пояснил он.
Историк также отметил, что это можно сравнить с тем, если взять магнитофон и записать то, что будет говорить украинская делегация, и отправить в Москву. А таким образом передавать это все это через уши помощника диктатора Владимира Мединского и этой компании никакого смысла нет.
Делегации неравноценны
"Это просто терять время на общение с ним. Тем более если сравнить с украинской делегацией, где глава службы безопасности, начальник генштаба, министр обороны, министр иностранных дел. Ну все это свидетельствует о том, что, с моей точки зрения, согласно дипломатическому протоколу, они даже сесть друг против друга не могут, потому что с точки зрения протокола - это моветон", - пояснил Бессмертный.
Бессмертный считает, что делегация от России выглядит как "железяка в виде магнитофона", тогда как украинскую сторону представляют компетентные чиновники, способные обсуждать вопросы первого порядка. Хотя они не принимают военно-политических решений, потому что это в компетенции президента и парламента, но уполномочены выражать позицию и вести диалог. В таком контрасте четко прослеживается бутафорность со стороны РФ, которая, по его мнению, направлена на затягивание переговорного процесса.
Украина может не садиться за стол переговоров
"Поэтому с точки зрения протокола, украинская сторона может не садиться за стол, кто бы и чтобы не говорил. Как поведет себя украинская сторона - это уже решение за главой государства, за военно-политическим руководством", - отметил историк.
Бессмертный отмечает, что в этом случае также важно заранее согласовать позицию с европейскими и американскими партнерами, чтобы иметь общее понимание ситуации. По его мнению, Украина демонстрирует готовность к обсуждениям и решениям, тогда как российская делегация не имеет достаточной компетенции для ведения полноценных переговоров.
"Вообще-то с точки зрения дипломатического протокола такой уровень, который представлен из России, может обеспечивать консультации, а не переговоры. То есть это консультации с точки зрения о чем говорить, где говорить, в каком составе говорить и так далее. И здесь уже зависит от того, как будет действовать украинская сторона, потому что если взять и решение президента быть на месте, и состав украинской делегации, то это явное свидетельство того, что Украина готова к серьезному диалогу", - подытожил он.
Переговоры в Турции
Заметим, что после прилета в Турцию Зеленский назвал "бутафорской" делегацию России, которую диктатор Владимир Путин направил вместо себя на переговоры.
Стоит напомнить, что в ночь на 11 мая Путин отверг совместное предложение Украины ЕС и США по установлению временного перемирия в Украине, а взамен предложил встретиться с Украиной в Турции.
Украина и ее партнеры поддержали данное предложение и Зеленский сообщил, что готов лично встретиться с российским диктатором в Турции.
Впрочем, как и ожидалось Путин проигнорировал встречу с Зеленским, а взамен направил в Стамбул чиновников низкого уровня. Для понимания, данную делегацию возглавил даже не глава МИД России, а помощник диктатора Владимир Мединский, который был участником переговоров еще в 2022 году.
Зато Украина на переговорах в Турции представлена на самом высоком уровне - к делегации присоединились представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.
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