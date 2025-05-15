"Это даже не переговоры": Бессмертный разнес состав делегации Путина

Бессмертный отметил, что по протоколу представители Украины могут даже не садиться за стол с этой делегацией РФ. Он сказал, что российский диктатор Владимир Путин отправил людей, которые могут вести консультации, а не переговоры.

"С моей точки зрения, можно давать еще и более грубую оценку (делегации РФ - ред.). И она будет абсолютно правильной. Потому что это свидетельствует о том, что отправлены люди, которые могут говорить о чем? О форме встречи, ее формате, возможно, перечне вопросов. Но это люди, которые даже не могут готовить текст документа. То есть уже понятно, что это своего рода затягивание времени", - добавил эксперт.

В то же время дипломат согласился с высказыванием украинского президента Владимира Зеленского, что это бутафория переговорного процесса и бегство от ответа на вопросы.

"Это, соглашусь, - бутафория переговорного процесса. И это бегство от ответа на вопрос. Потому что ни одно из лиц, которые в списке, не относятся к тем, кто не то что принимает решение, а даже предлагает варианты", - пояснил он.

Историк также отметил, что это можно сравнить с тем, если взять магнитофон и записать то, что будет говорить украинская делегация, и отправить в Москву. А таким образом передавать это все это через уши помощника диктатора Владимира Мединского и этой компании никакого смысла нет.