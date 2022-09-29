"Це катастрофа". Ердоган відреагував на загрозу застосування Росією ядерної зброї

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. За його словами, перехід до такої війни – "катастрофа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

Також, за словами президента Туреччини, російський диктатор Володимир Путін "зробить це, якщо він щось задумав".

Ердоган наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

ще більше занепокоєння" викликають так звані "референдуми" на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Нагадаємо, у США заявили, що загроза ядерного удару з боку РФ найвища з 24 лютого, але все ще малоймовірна. У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати РФ у разі ядерного удару.

Апарат РНБО України, у свою чергу, розробив детальну інструкцію для українців на випадок застосування РФ тактичної ядерної зброї. Її оприлюднять найближчими днями.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов упевнений, що Путін точно не застосує проти України стратегічну ядерну зброю, а у разі використання тактичної зброї РФ опиниться в ізоляції від цивілізованого світу.

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