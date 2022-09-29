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"Это катастрофа". Эрдоган отреагировал на угрозу применения Россией ядерного оружия

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на угрозу возможного применения Россией ядерного оружия в Украине. По его словам, переход к такой войне - "катастрофа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

еще большее беспокойство" вызывают так называемые "референдумы" на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Эрдоган подчеркнул, что это усложняет дипломатические усилия и может привести к аннексии оккупированных территорий Россией.

Также, по словам президента Турции, российский диктатор Владимир Путин "сделает это, если он что-то задумал".

Напомним, в США заявили, что угроза ядерного удара со стороны РФ наивысшая с 24 февраля, но все еще маловероятна. В Штатах также рассказали, какое оружие может применить РФ в случае ядерного удара.

Аппарат СНБО Украины, в свою очередь, разработал детальную инструкцию для украинцев на случай применения РФ тактического ядерного оружия. Ее обнародуют в ближайшие дни.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Путин точно не применит против Украины стратегическое ядерное оружие, а в случае использования тактического оружия РФ окажется в изоляции от цивилизованного мира.

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Ядерное оружиеРеджеп Тайип Эрдоган