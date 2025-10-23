"Це як із санкціями": Зеленський натякнув на можливість отримання Tomahawk від США

Рішення щодо передачі Україні Tomahawk є "дуже чутливим", але може бути так, як і з санкціями від США - колись в них теж важко було повірити.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа перед засіданням Європейської ради разом із президентом ЄР Антоніу Коштою.
"Tomahawk - це дуже чутливе рішення. Але це як із санкціями - раніше в це було важко повірити, а зараз ми маємо рішення по енергетиці. Зараз ми маємо те ж саме з далекобійними (ракетами)", - заявив президент.
Глава держави гадає, що колись все ж буде рішення щодо передачі Tomahawk, однак все залежить від США.
"Я думаю, що колись по ним буде рішення. Але все залежить лише від американської сторони", - повідомив Зеленський.
Як відомо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Очікувалось, що після цієї зустрічі США озвучать своє рішення щодо надання Україні Tomahawk, але Вашингтон виявився поки не готовий до цього.
Лідер США заявив, що "Штатам також потрібні Tomahawk, хоч цих ракет і багато в американській армії".
Однак трохи пізніше в Вашингтоні запевнили, що рішення щодо передачі Україні Tomahawk все ще відкрите - про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.
Президент Володимир Зеленський припускав, що на відмову США надати прямо зараз Україні далекобійні ракети Tomahavk міг вплинути діалог Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, який стався перед самітом лідерів у Вашингтоні.