"Это как с санкциями": Зеленский намекнул на возможность получения Tomahawk от США

"Tomahawk - это очень чувствительное решение. Но это как с санкциями - раньше в это было трудно поверить, а сейчас мы имеем решение по энергетике. Сейчас мы имеем то же самое с дальнобойными (ракетами)", - заявил президент.

Глава государства думает, что когда-то все же будет решение о передаче Tomahawk, однако все зависит от США.

"Я думаю, что когда-то по ним будет решение. Но все зависит только от американской стороны", - сообщил Зеленский.