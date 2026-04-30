"Це ілюзія": військовий експерт занепокоєний станом армії Німеччини

Німеччині досі не під силу багато з того, що зараз відбувається на полі бою. Водночас Бундесвер вже залучає українських інструкторів у сухопутні війська та копіює успішні ідеї України.

За його словами, німецькі збройні сили, як і багато західних, "надто зарозумілі".

"Багато людей досі вірять: "О, якщо нам доведеться воювати з росіянами, ми зробимо це інакше, ніж українці". І я вважаю, що це ілюзія. Ми маємо бути дуже скромними", - переконаний експерт.

Ланге зазначив, що останніми роками дуже часто бував на полі бою і багато з того, що він бачив, не під силу Бундесверу. Він додав, що досить добре знайомий з Бундесвером, що викликає у нього повагу, а також занепокоєння.

Копіювання успішних ідей з України

"Чому ми не адаптуємо ці уроки більш радикально? Я думаю, що це починається зараз із залученням українських інструкторів у сухопутні війська, із більш експериментальним підходом, із створенням підрозділів "пташок" у збройних силах, де ми, по суті, копіюємо успішні ідеї з України", - зазначив військовий експерт.

За його словами, Німеччина ще "далеко не там, де їй потрібно бути", коли йдеться про таку війну. Він підкреслив, що є елементи, які дуже часто ігнорують і які роблять війну можливою - зокрема, ведення бойових дій в електромагнітному спектрі, інтеграція даних і датчиків.

"Україна має в цьому величезний практичний досвід, а ми, у Німеччині, покладаємося на ідеї та системи, які не спрацюють. Також щодо нашої живучості: якщо ви говорите про бойові машини піхоти, танки та механізовані формування, які ми маємо, то, на мою думку, їхня живучість у зоні ураження буде дуже низькою", - наголосив Ланге.

Він зауважив, що у цьому питанні Німеччина не на тому рівні, на якому потрібно.