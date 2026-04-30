"Це ілюзія": військовий експерт занепокоєний станом армії Німеччини
Німеччині досі не під силу багато з того, що зараз відбувається на полі бою. Водночас Бундесвер вже залучає українських інструкторів у сухопутні війська та копіює успішні ідеї України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній голова апарату Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина Ніко Ланге.
За його словами, німецькі збройні сили, як і багато західних, "надто зарозумілі".
"Багато людей досі вірять: "О, якщо нам доведеться воювати з росіянами, ми зробимо це інакше, ніж українці". І я вважаю, що це ілюзія. Ми маємо бути дуже скромними", - переконаний експерт.
Ланге зазначив, що останніми роками дуже часто бував на полі бою і багато з того, що він бачив, не під силу Бундесверу. Він додав, що досить добре знайомий з Бундесвером, що викликає у нього повагу, а також занепокоєння.
Копіювання успішних ідей з України
"Чому ми не адаптуємо ці уроки більш радикально? Я думаю, що це починається зараз із залученням українських інструкторів у сухопутні війська, із більш експериментальним підходом, із створенням підрозділів "пташок" у збройних силах, де ми, по суті, копіюємо успішні ідеї з України", - зазначив військовий експерт.
Фото: Німеччині не під силу багато чого, що зараз відбувається на війні (інфографіка РБК-Україна)
За його словами, Німеччина ще "далеко не там, де їй потрібно бути", коли йдеться про таку війну. Він підкреслив, що є елементи, які дуже часто ігнорують і які роблять війну можливою - зокрема, ведення бойових дій в електромагнітному спектрі, інтеграція даних і датчиків.
"Україна має в цьому величезний практичний досвід, а ми, у Німеччині, покладаємося на ідеї та системи, які не спрацюють. Також щодо нашої живучості: якщо ви говорите про бойові машини піхоти, танки та механізовані формування, які ми маємо, то, на мою думку, їхня живучість у зоні ураження буде дуже низькою", - наголосив Ланге.
Він зауважив, що у цьому питанні Німеччина не на тому рівні, на якому потрібно.
Зазначимо, Ланге зазначив, що практичну підтримку Україні надає лише невелика група європейських країн, проте вони не мають чіткого уявлення, як рухатися далі.
Крім того, Ланге також розповів про роль України в обороні НАТО. У разі нападу РФ на Балтію Київ може стати частиною спільного оборонного щита. Саме це, на думку експерта, має стримати країну-агресорку від нових авантюр.