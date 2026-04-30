Німеччина витрачає на оборону найбільше в Європі, але є нюанс, - експерт

10:20 30.04.2026 Чт
Хто в НАТО та ЄС сприймає російську загрозу серйозно?
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
Німеччина витрачає на оборону найбільше в Європі, але є нюанс, - експерт Фото: колишній голова апарату Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина Ніко Ланге (ata-dag.de)

Берлін за три роки перетворився на одного з головних союзників України, але досі зволікає з ключовими рішеннями в обороні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній голова апарату Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина Ніко Ланге.

Читайте також: Європа без ідей, від США чекати нічого: у Німеччині оцінили ситуацію навколо України

Де Німеччина "просунулася", а де відстає

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина зробила помітний крок вперед.

У фінансовому та промисловому напрямках країна досягла реальних результатів. Берлін став одним із найбільших донорів підтримки України і витрачає найбільше на оборону серед усіх країн Євросоюзу.

Ще одна зміна - у сприйнятті загрози. Офіційна військова стратегія Німеччини тепер чітко визначає, що являє собою Росія і яку небезпеку вона несе. Раніше Берлін роками це ігнорував.

"З одного боку, можна сказати, що зараз Німеччина є одним із провідних прихильників України," - зазначив Ланге.

Попри фінансові успіхи, у прийнятті конкретних політичних рішень Берлін гальмує.

Німеччина витрачає на оборону найбільше в Європі, але є нюанс, - експертФото: у Німеччині незадоволені оборонною стратегією уряду (інфографіка РБК-Україна)

Ланге звертає увагу: Німеччина досі дуже обережно ставиться до участі європейських військових в Україні та до так званих "коаліцій охочих" - груп держав, готових діяти поза формальними структурами НАТО чи ЄС.

"Зміни відбуваються в правильному напрямку, але я вважаю, що Німеччині потрібно мінятися більше, і вона має займати більш прогресивну позицію в питаннях оборони," - пояснив він.

На кого треба рівнятися

Еталон для Ланге - країни Північної та Центрально-Східної Європи. Скандинави і балтійські держави давно сприймають російську загрозу серйозно і діють відповідно.

"Я борюся за те, щоб Німеччина наблизилася до менталітету країн Північної та Центрально-Східної Європи. Бо якщо Німеччина стане в цьому сенсі більш "північною" чи "центральноєвропейською", то країни Європи, які вагаються - Іспанія, Італія, Франція - більше не зможуть ховатися за спиною Німеччини," - підкреслив він.

За словами Ланге, Берліну навіть не потрібно претендувати на стратегічне лідерство - достатньо просто наздогнати тих, хто давно зрозумів, що таке сусідство з Росією.

Гроші є - швидкості немає

Ланге також критикує темп реформ. Маючи значні фінансові ресурси, Берлін витрачає їх не так і не там, де треба.

"Зараз, маючи такі фінансові ресурси, будучи країною, що витрачає найбільше на оборону в Європі, Німеччина має витрачати ці гроші інакше і має діяти набагато швидше. У цьому плані німецьке керівництво не досить ефективне," - заявив він.

На думку експерта, реформи мають бути радикальнішими, а підхід - наступальнішим. Безпека, за його словами, забезпечується не лише обороною, а здатністю перемогти противника.

Нагадаємо, ISW зафіксував, що Росія вже зараз готує інформаційне підґрунтя для можливого нападу на країни Балтії. Кремль використовує Калінінградську область як привід звинувачувати НАТО в агресії - щоб заздалегідь виправдати власні дії.

Як повідомляло РБК-Україна, Ніко Ланге також розповів про роль України в обороні НАТО.

У разі нападу Росії на Балтію Київ може стати частиною спільного оборонного щита. Саме це, на думку експерта, має стримати Кремль від нових авантюр.

Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО