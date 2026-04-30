"Это иллюзия": военный эксперт обеспокоен состоянием армии Германии

11:53 30.04.2026 Чт
3 мин
Немецкие вооруженные силы "слишком высокомерны", как и многие западные
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: немецкий военный (Getty Images)

Германии до сих пор не под силу многое из того, что сейчас происходит на поле боя. В то же время Бундесвер уже привлекает украинских инструкторов в сухопутные войска и копирует успешные идеи Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший глава аппарата Министерства обороны Федеративной Республики Германия Нико Ланге.

По его словам, немецкие вооруженные силы, как и многие западные, "слишком высокомерны".

"Многие люди до сих пор верят: "О, если нам придется воевать с русскими, мы сделаем это иначе, чем украинцы". И я считаю, что это иллюзия. Мы должны быть очень скромными", - убежден эксперт.

Ланге отметил, что в последние годы очень часто бывал на поле боя и многое из того, что он видел, не под силу Бундесверу. Он добавил, что достаточно хорошо знаком с Бундесвером, что вызывает у него уважение, а также беспокойство.

Копирование успешных идей из Украины

"Почему мы не адаптируем эти уроки более радикально? Я думаю, что это начинается сейчас с привлечением украинских инструкторов в сухопутные войска, с более экспериментальным подходом, с созданием подразделений "птичек" в вооруженных силах, где мы, по сути, копируем успешные идеи из Украины", - отметил военный эксперт.

&quot;Это иллюзия&quot;: военный эксперт обеспокоен состоянием армии ГерманииФото: Германии не под силу многое, что сейчас происходит на войне (инфографика РБК-Украина)

По его словам, Германия еще "далеко не там, где ей нужно быть", когда речь идет о такой войне. Он подчеркнул, что есть элементы, которые очень часто игнорируют и которые делают войну возможной - в частности, ведение боевых действий в электромагнитном спектре, интеграция данных и датчиков.

"Украина имеет в этом огромный практический опыт, а мы, в Германии, полагаемся на идеи и системы, которые не сработают. Также относительно нашей живучести: если вы говорите о боевых машинах пехоты, танках и механизированных формированиях, которые мы имеем, то, по моему мнению, их живучесть в зоне поражения будет очень низкой", - подчеркнул Ланге.

Он отметил, что в этом вопросе Германия не на том уровне, на котором нужно.

Отметим, Ланге отметил, что практическую поддержку Украине оказывает лишь небольшая группа европейских стран, однако они не имеют четкого представления, как двигаться дальше.

Кроме того, Ланге также рассказал о роли Украины в обороне НАТО. В случае нападения РФ на Балтию Киев может стать частью общего оборонного щита. Именно это, по мнению эксперта, должно сдержать страну-агрессора от новых авантюр.

