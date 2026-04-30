"Это иллюзия": военный эксперт обеспокоен состоянием армии Германии

Германии до сих пор не под силу многое из того, что сейчас происходит на поле боя. В то же время Бундесвер уже привлекает украинских инструкторов в сухопутные войска и копирует успешные идеи Украины.

По его словам, немецкие вооруженные силы, как и многие западные, "слишком высокомерны".

"Многие люди до сих пор верят: "О, если нам придется воевать с русскими, мы сделаем это иначе, чем украинцы". И я считаю, что это иллюзия. Мы должны быть очень скромными", - убежден эксперт.

Ланге отметил, что в последние годы очень часто бывал на поле боя и многое из того, что он видел, не под силу Бундесверу. Он добавил, что достаточно хорошо знаком с Бундесвером, что вызывает у него уважение, а также беспокойство.

Копирование успешных идей из Украины

"Почему мы не адаптируем эти уроки более радикально? Я думаю, что это начинается сейчас с привлечением украинских инструкторов в сухопутные войска, с более экспериментальным подходом, с созданием подразделений "птичек" в вооруженных силах, где мы, по сути, копируем успешные идеи из Украины", - отметил военный эксперт.

Фото: Германии не под силу многое, что сейчас происходит на войне (инфографика РБК-Украина)

По его словам, Германия еще "далеко не там, где ей нужно быть", когда речь идет о такой войне. Он подчеркнул, что есть элементы, которые очень часто игнорируют и которые делают войну возможной - в частности, ведение боевых действий в электромагнитном спектре, интеграция данных и датчиков.

"Украина имеет в этом огромный практический опыт, а мы, в Германии, полагаемся на идеи и системы, которые не сработают. Также относительно нашей живучести: если вы говорите о боевых машинах пехоты, танках и механизированных формированиях, которые мы имеем, то, по моему мнению, их живучесть в зоне поражения будет очень низкой", - подчеркнул Ланге.

Он отметил, что в этом вопросе Германия не на том уровне, на котором нужно.