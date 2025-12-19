"Це грабіж": Путін обурився через заморожені активи та погрожує Європі судами

Російський диктатор Володимир Путін обурився щодо підготовки Євросоюзом репараційного кредиту для України та пригрозив міжнародними судами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію російського диктатора.
"Крадіжка – це таємне викрадення, а в нас намагаються зробити це відкрито. Це грабіж. Чому не вдається здійснити цей грабіж? Наслідки можуть бути важкими для грабіжників, це непросто зробити", - заявив Путін.
За його словами, видача репараційного кредиту під заставу активів РФ несе наслідки для бюджету кожної країни, це збільшує бюджетний борг кожної країни.
"У тій же Франції держборг – 120%, і дефіцит бюджету на рівні 6%. І це все причини, чому приймати рішення, пов'язані з грабунком чужих грошей непросто. Але є й інші, важчі наслідки для тих, хто намагається це зробити. Це непросто удар по іміджу, це підрив довіри до Єврозони", - додав він.
Російський диктатор зазначив, що свої золотовалютні резерви в єврозоні зберігають багато країн, не тільки Росія. Він також додав, що зараз крім іміджевих втрат можуть бути прямі втрати, пов'язані з фундаментальними основами сучасного фінансового світопорядку.
"І найголовніше – щоб вони не вкрали колись доведеться віддавати. Ми захищатимемо свої інтереси, насамперед у судах. Ми постараємося знайти таку юрисдикцію, яка буде незалежною від політичних рішень", - підсумував Путін.
Раніше повідомлялось, що 18-19 грудня у Брюсселі проходить саміт лідерів ЄС, на якому ухвалили рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Сьогодні вночі стало відомо, що учасники саміту країн ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026-2027 років.
Міністр фінансів України Сергій Марченко також повідомив, що виділені Україні 90 млрд євро на два наступні роки є безповоротними та безвідсотковими.