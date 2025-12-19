RU

Война в Украине

"Это грабеж": Путин возмутился из-за замороженных активов и угрожает Европе судами

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Российский диктатор Владимир Путин возмутился по поводу подготовки Евросоюзом репарационного кредита для Украины и пригрозил международными судами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию российского диктатора.

"Кража - это тайное похищение, а у нас пытаются сделать это открыто. Это грабеж. Почему не удается осуществить этот грабеж? Последствия могут быть тяжелыми для грабителей, это непросто сделать", - заявил Путин.

По его словам, выдача репарационного кредита под залог активов РФ несет последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг каждой страны.

"В той же Франции госдолг - 120%, и дефицит бюджета на уровне 6%. И это все причины, почему принимать решения, связанные с грабежом чужих денег непросто. Но есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать. Это непросто удар по имиджу, это подрыв доверия к Еврозоне", - добавил он.

Российский диктатор отметил, что свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия. Он также добавил, что сейчас кроме имиджевых потерь могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.

"И самое главное - чтобы они не украли когда-то придется отдавать. Мы будем защищать свои интересы, прежде всего в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независимой от политических решений", - подытожил Путин.

 

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС, на котором приняли решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.

Сегодня ночью стало известно, что участники саммита стран ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко также сообщил, что выделенные Украине 90 млрд евро на два последующих года являются безвозвратными и беспроцентными.

