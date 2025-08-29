"Це ганебно": Венс виступив на захист Віткоффа після публікацій ЗМІ про зустріч з Путіним

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав публікацію ЗМІ щодо помилок Стіва Віткоффа, спеціального представника президента, "операцією з іноземного впливу". А авторів публікації та експертів - "прихильниками глибинної держави".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Венса в X (Twitter)
Венс заявив, що публікація в ЗМІ - це нібито "журналістська недбалість". Він також назвав її спробою "закордонного впливу", щоб завдати "шкоди" адміністрації США. А Віткофф, додав віцепрезидент, це, мовляв, "один з наших найефективніших членів".
На думку Венса, публікація проти Віткоффа нібито зроблена прихильниками "глибинної держави" (deep state, "глибинна держава", конспірологічна теорія змови, згідно з якою невиборні державні службовці та інші впливові групи нібито діють потай, впливаючи на державну політику та переслідуючи власні цілі, - ред.).
Також Венс атакував авторку публікації про Віткоффа, звинувативши її у тому, що вона не включила до статті деяку інформацію, а натомість послалася на "анонімні джерела". Венс припустив, що авторка могла діяти за "замовленням", а могла просто не знати, що "її використали".
"У них (авторів, - ред.) є план підірвати зусилля президента щодо встановлення миру", - заявив він.
Те, що публікація взагалі з'явилася у ЗМІ, Венс назвав "ганебним", а Віткоффа ще раз охарактеризував позитивно - за його словами, це "безцінний член нашої команди", який "нікого не вводив в оману".
"Це ганебно... Він (Віткофф, - ред.) нікого не вводив в оману щодо того, що йому сказали росіяни, і що росіяни визнали (повірте, я бачив розвідувальні дані). Результатом його переговорів стало те, що ми звузили перелік відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначених питань, зокрема, гарантій безпеки та територіальних поступок", - написав Венс.
Зазначимо, 28 серпня у ЗМІ з'явилася публікація, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним грубо порушив дипломатичний протокол. Саме через це потім виникла плутанина з "умовами Путіна" для миру в Україні.
Ще 7 серпня Віткофф спочатку заявив, що Росія готова піти на низку важливих поступок, зокрема вивести війська з Запорізької та Херсонської областей України. Але пізніше він почав спростовувати це.
ЗІ свого боку західні ЗМІ із посиланням на власні джерела написали, що Путін не відмовився від намірів повністю контролювати Донеччину, Луганщину, Запорізьку та Херсонську області. А Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступки.