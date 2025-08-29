"Это позорно": Вэнс выступил в защиту Виткоффа после публикаций СМИ о встрече с Путиным

Вэнс заявил, что публикация в СМИ - это якобы "журналистская халатность". Он также назвал ее попыткой "зарубежного влияния", чтобы нанести "вред" администрации США. А Уиткофф, добавил вице-президент, это, мол, "один из наших самых эффективных членов".

По мнению Вэнса, публикация против Уиткоффа якобы сделана сторонниками "глубинного государства" (deep state, "глубинное государство", конспирологическая теория заговора, согласно которой неизбираемые государственные служащие и другие влиятельные группы якобы действуют тайно, влияя на государственную политику и преследуя собственные цели, - ред.)

Также Вэнс атаковал автора публикации о Виткоффе, обвинив ее в том, что она не включила в статью некоторую информацию, а вместо этого сослалась на "анонимные источники". Вэнс предположил, что автор могла действовать по "заказу", а могла просто не знать, что "ее использовали".

"У них (авторов, - ред.) есть план подорвать усилия президента по установлению мира", - заявил он.

То, что публикация вообще появилась в СМИ, Вэнс назвал "позорным", а Виткоффа еще раз охарактеризовал положительно - по его словам, это "бесценный член нашей команды", который "никого не вводил в заблуждение".

"Это позорно... Он (Уиткофф, - ред.) никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему сказали россияне, и что россияне признали (поверьте, я видел разведывательные данные). Результатом его переговоров стало то, что мы сузили перечень открытых вопросов в российско-украинской войне до четко определенных вопросов, в частности, гарантий безопасности и территориальных уступок", - написал Вэнс.