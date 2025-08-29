"Це ганебно": Венс виступив на захист Віткоффа після публікацій ЗМІ про зустріч з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Венса в X (Twitter)

Венс заявив, що публікація в ЗМІ - це нібито "журналістська недбалість". Він також назвав її спробою "закордонного впливу", щоб завдати "шкоди" адміністрації США. А Віткофф, додав віцепрезидент, це, мовляв, "один з наших найефективніших членів".

На думку Венса, публікація проти Віткоффа нібито зроблена прихильниками "глибинної держави" (deep state, "глибинна держава", конспірологічна теорія змови, згідно з якою невиборні державні службовці та інші впливові групи нібито діють потай, впливаючи на державну політику та переслідуючи власні цілі, - ред.).

Також Венс атакував авторку публікації про Віткоффа, звинувативши її у тому, що вона не включила до статті деяку інформацію, а натомість послалася на "анонімні джерела". Венс припустив, що авторка могла діяти за "замовленням", а могла просто не знати, що "її використали".

"У них (авторів, - ред.) є план підірвати зусилля президента щодо встановлення миру", - заявив він.

Те, що публікація взагалі з'явилася у ЗМІ, Венс назвав "ганебним", а Віткоффа ще раз охарактеризував позитивно - за його словами, це "безцінний член нашої команди", який "нікого не вводив в оману".

"Це ганебно... Він (Віткофф, - ред.) нікого не вводив в оману щодо того, що йому сказали росіяни, і що росіяни визнали (повірте, я бачив розвідувальні дані). Результатом його переговорів стало те, що ми звузили перелік відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначених питань, зокрема, гарантій безпеки та територіальних поступок", - написав Венс.