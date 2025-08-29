ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Это позорно": Вэнс выступил в защиту Виткоффа после публикаций СМИ о встрече с Путиным

США, Пятница 29 августа 2025 20:59
UA EN RU
"Это позорно": Вэнс выступил в защиту Виткоффа после публикаций СМИ о встрече с Путиным Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикацию СМИ об ошибках Стива Уиткоффа, специального представителя президента, "операцией по иностранному влиянию". А авторов публикации и экспертов - "сторонниками глубинного государства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вэнса в X (Twitter)

Вэнс заявил, что публикация в СМИ - это якобы "журналистская халатность". Он также назвал ее попыткой "зарубежного влияния", чтобы нанести "вред" администрации США. А Уиткофф, добавил вице-президент, это, мол, "один из наших самых эффективных членов".

По мнению Вэнса, публикация против Уиткоффа якобы сделана сторонниками "глубинного государства" (deep state, "глубинное государство", конспирологическая теория заговора, согласно которой неизбираемые государственные служащие и другие влиятельные группы якобы действуют тайно, влияя на государственную политику и преследуя собственные цели, - ред.)

Также Вэнс атаковал автора публикации о Виткоффе, обвинив ее в том, что она не включила в статью некоторую информацию, а вместо этого сослалась на "анонимные источники". Вэнс предположил, что автор могла действовать по "заказу", а могла просто не знать, что "ее использовали".

"У них (авторов, - ред.) есть план подорвать усилия президента по установлению мира", - заявил он.

То, что публикация вообще появилась в СМИ, Вэнс назвал "позорным", а Виткоффа еще раз охарактеризовал положительно - по его словам, это "бесценный член нашей команды", который "никого не вводил в заблуждение".

"Это позорно... Он (Уиткофф, - ред.) никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему сказали россияне, и что россияне признали (поверьте, я видел разведывательные данные). Результатом его переговоров стало то, что мы сузили перечень открытых вопросов в российско-украинской войне до четко определенных вопросов, в частности, гарантий безопасности и территориальных уступок", - написал Вэнс.

Уиткофф и его путаница

Отметим, 28 августа в СМИ появилась публикация, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным грубо нарушил дипломатический протокол. Именно из-за этого потом возникла путаница с "условиями Путина" для мира в Украине.

Еще 7 августа Виткофф сначала заявил, что Россия готова пойти на ряд важных уступок, в частности вывести войска из Запорожской и Херсонской областей Украины. Но позже он начал опровергать это.

В свою очередь западные СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Путин не отказался от намерений полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. А Виткофф неправильно понял заявления Путина и принял их за уступки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Стив Уиткофф Джей Ди Вэнс
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим