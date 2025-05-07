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Індія атакувала Пакистан: Ісламабад закрив свій повітряний простір на 48 годин

Середа 07 травня 2025 00:03
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Індія атакувала Пакистан: Ісламабад закрив свій повітряний простір на 48 годин Фото: усі вхідні та вихідні рейси перенаправляються в аеропорт Карачі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цієї ночі Індія завдала ударів по Пакистану. Після цього країна закрила свій повітряний простір на 48 годин, що призвело до призупинення всіх внутрішніх і міжнародних рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Samaa TV.

За даними авіаційних джерел, Міжнародний аеропорт Ісламабада був закритий для всіх польотів, і всі вхідні та вихідні рейси перенаправляються в аеропорт Карачі. Рейс Saudi Airlines SV-726, який мав приземлитися в Ісламабаді, також був перенаправлений у Карачі.

Влада порадила пасажирам не приїжджати в аеропорт і повернутися додому. Управління цивільної авіації заявило, що нормальні польоти відновляться, щойно ситуація стабілізується.

При цьому точні причини закриття повітряного простору офіційно не розголошуються.

Індія атакувала Пакистан: Ісламабад закрив свій повітряний простір на 48 годинФото: повітряний простір над Пакистаном без літаків (скриншот)

Що передувало

Близько години тому в горах навколо Музаффарабад, столиці пакистанського Кашміру, а також у двох інших місцях регіону прогриміли численні гучні вибухи.

Незабаром Міноборони Індії повідомило, що країна розпочала операцію "Сіндур", у рамках якої "завдаються удари по інфраструктурі терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі".

"Загалом було уражено дев'ять 9 об'єктів. Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були об'єктами нападів. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методу виконання", - заявили в індійському оборонному відомстві.

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