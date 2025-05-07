Індія атакувала Пакистан: Ісламабад закрив свій повітряний простір на 48 годин
Цієї ночі Індія завдала ударів по Пакистану. Після цього країна закрила свій повітряний простір на 48 годин, що призвело до призупинення всіх внутрішніх і міжнародних рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Samaa TV.
За даними авіаційних джерел, Міжнародний аеропорт Ісламабада був закритий для всіх польотів, і всі вхідні та вихідні рейси перенаправляються в аеропорт Карачі. Рейс Saudi Airlines SV-726, який мав приземлитися в Ісламабаді, також був перенаправлений у Карачі.
Влада порадила пасажирам не приїжджати в аеропорт і повернутися додому. Управління цивільної авіації заявило, що нормальні польоти відновляться, щойно ситуація стабілізується.
При цьому точні причини закриття повітряного простору офіційно не розголошуються.
Фото: повітряний простір над Пакистаном без літаків (скриншот)
Що передувало
Близько години тому в горах навколо Музаффарабад, столиці пакистанського Кашміру, а також у двох інших місцях регіону прогриміли численні гучні вибухи.
Незабаром Міноборони Індії повідомило, що країна розпочала операцію "Сіндур", у рамках якої "завдаються удари по інфраструктурі терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі".
"Загалом було уражено дев'ять 9 об'єктів. Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були об'єктами нападів. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методу виконання", - заявили в індійському оборонному відомстві.
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