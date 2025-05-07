"Это позор": Трамп отреагировал на удары Индии по Пакистану
Президент США Дональд Трамп раскритиковал боевые действия между Индией и Пакистаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Главу Белого дома спросили об индийских ракетных ударах по территории, контролируемой Пакистаном.
"Это позор. Мы только что узнали об этом", - сказал он журналистам.
Трамп сказал, что "люди знали, что что-то произойдет, исходя из прошлого", потому что обе стороны воевали "в течение многих, многих десятилетий и веков".
"Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", - добавил Трамп.
Военное обострение между Индией и Пакистаном
Вечером во вторник, 6 мая (по Киеву) и около 02:00 утра 7 мая по Нью-Дели, армия Индии атаковала ракетами район города Музаффарабад, который является столицей пакистанского Кашмира.
В Минобороны страны сообщили об операции "Синдур", в рамках которой наносятся удары по инфраструктуре в Пакистане и пакистанском Кашмире.
В результате обстрелов уже есть убитые и раненые.
Исламабад закрыл воздушное пространство для гражданских самолетов и проводит военные действия в ответ.
Пакистан поднял в воздух собственные самолеты и наносит ответные удары.
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