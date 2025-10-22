"Це фейк": Трамп заперечив дозвіл Україні бити західними ракетами по Росії

Питання постачання та використання Україною ракет дальньої дії є надзвичайно чутливим і постійно викликає суперечки навіть серед союзників України.

Дональд Трамп остаточно прояснив, чи США давали такий дозвіл як про це написало американського видання The Wall Street Journal.

За словами Трампа, ця інформація є фейковою новиною, і США не мають жодного стосунку до таких ракет, незалежно від того, звідки вони походять і що Україна з ними робить.

"Стаття The Wall Street Journal про те, що США нібито дозволили Україні використовувати ракети дальньої дії для ударів углиб території Росії, — це ФЕЙКОВА НОВИНА! США не мають жодного стосунку до цих ракет, незалежно від того, звідки вони походять і що Україна з ними робить!”, — наголосив Трамп у своєму повідомленні.

Нагадаємо, що видання The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників 22 жовтня повідомило про дозвіл для України атакувати військові цілі противника в глибині РФ.

Зокрема, журналісти написали, що Київ може застосовувати британські ракети Storm Shadow, які мають дальність польоту понад 180 миль (майже 300 км).