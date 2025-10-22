"Это фейк": Трамп опроверг разрешение Украине бить западными ракетами по России

Вопрос поставки и использования Украиной ракет дальнего действия является чрезвычайно чувствительным и постоянно вызывает споры даже среди союзников Украины.

Дональд Трамп окончательно прояснил, давали ли США такое разрешение как об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

По словам Трампа, эта информация является фейковой новостью, и США не имеют никакого отношения к таким ракетам, независимо от того, откуда они происходят и что Украина с ними делает.

"Статья The Wall Street Journal о том, что США якобы позволили Украине использовать ракеты дальнего действия для ударов вглубь территории России, - это ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, независимо от того, откуда они происходят и что Украина с ними делает!", - подчеркнул Трамп в своем сообщении.

Напомним, что издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников 22 октября сообщило о разрешении для Украины атаковать военные цели противника в глубине РФ.

В частности, журналисты написали, что Киев может применять британские ракеты Storm Shadow, которые имеют дальность полета более 180 миль (почти 300 км).