"Це феноменально": екіпаж NASA побачив на Місяці те, що неможливо помітити з Землі

"Це феноменально. Місяць, який ми бачимо, зовсім не той місяць, який ви бачите із Землі", - повідомила Крістіна Кох, спеціалістка місії та перша жінка, яка полетіла на Місяць.

Командир місії Рід Вайсман, який раніше працював на Міжнародній космічній станції, також не приховував захоплення. Разом із Віктором Гловером і Джеремі Хансеном вони стали першими людьми за понад півстоліття, які побачили Місяць із такої близької відстані.

Екіпаж передавав на Землю не лише свої емоції, а й детальні спостереження. Астронавти змогли розгледіти кратери Тихо, Коперник, Райнер, а також великі базальтові рівнини - так звані "моря".

Для кращого огляду вони навіть вимкнули освітлення в кабіні космічного корабля Orion.

Особливий інтерес викликав Східний басейн - величезний кратер на зворотному боці Місяця.

"Ми можемо бачити Східний басейн навіть неозброєним оком. Місяць такий яскравий", - зазначив Вайзман.

Фото: Східний басейн на правому краю місячного диска. Зображення, яке зробив екіпаж NASA (скриншот з x.com/NASA)

Кох також звернула увагу на лінію термінатора - межу між світлом і тінню, що позначає зміну місячного дня і ночі.

Спочатку екіпаж не міг її розгледіти через яскравість поверхні, однак згодом рельєф уздовж цієї межі став помітним і вразив астронавтів своєю деталізацією.

Науковці NASA, які працюють з екіпажем Artemis II , відзначають високу якість спостережень та емоційний підйом астронавтів.

"У їхніх голосах можна почути захоплення. Вони були просто несамовито налаштовані, дивлячись на Місяць", - зазначили вони.