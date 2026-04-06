"Це феноменально": екіпаж NASA побачив на Місяці те, що неможливо помітити з Землі

Екіпаж місії NASA Artemis II уперше за 50 років побачив Місяць із близької відстані, відкривши деталі, які не видно з Землі. Астронавти поділилися емоціями та науковими спостереженнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.
"Це феноменально. Місяць, який ми бачимо, зовсім не той місяць, який ви бачите із Землі", - повідомила Крістіна Кох, спеціалістка місії та перша жінка, яка полетіла на Місяць.
Командир місії Рід Вайсман, який раніше працював на Міжнародній космічній станції, також не приховував захоплення. Разом із Віктором Гловером і Джеремі Хансеном вони стали першими людьми за понад півстоліття, які побачили Місяць із такої близької відстані.
Екіпаж передавав на Землю не лише свої емоції, а й детальні спостереження. Астронавти змогли розгледіти кратери Тихо, Коперник, Райнер, а також великі базальтові рівнини - так звані "моря".
Для кращого огляду вони навіть вимкнули освітлення в кабіні космічного корабля Orion.
Особливий інтерес викликав Східний басейн - величезний кратер на зворотному боці Місяця.
"Ми можемо бачити Східний басейн навіть неозброєним оком. Місяць такий яскравий", - зазначив Вайзман.
Кох також звернула увагу на лінію термінатора - межу між світлом і тінню, що позначає зміну місячного дня і ночі.
Спочатку екіпаж не міг її розгледіти через яскравість поверхні, однак згодом рельєф уздовж цієї межі став помітним і вразив астронавтів своєю деталізацією.
Науковці NASA, які працюють з екіпажем Artemis II , відзначають високу якість спостережень та емоційний підйом астронавтів.
"У їхніх голосах можна почути захоплення. Вони були просто несамовито налаштовані, дивлячись на Місяць", - зазначили вони.
У ніч проти 2 квітня NASA успішно запустило місію Artemis II - перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця. Ракета з космічним кораблем Orion стартувала з Флориди, після чого почався восьмиденний обліт супутника Землі з подальшим поверненням.
До складу екіпажу увійшли четверо професіоналів, які під час польоту займаються збором даних про геологію та рельєф Місяця.
Крім основних завдань, астронавти отримали унікальну можливість спостерігати повне сонячне затемнення, недоступне з будь-якої точки на Землі.
Одним із ключових аспектів місії є потенційне оновлення рекорду дальності польоту людини від Землі. Досі першість належить екіпажу "Аполлона-13", який у квітні 1970 року віддалився на 400 171 км.
Фахівці NASA прогнозують, що Orion може перевершити це досягнення, проте остаточні цифри залежатимуть від траєкторії та часу виконання маневрів.
На відміну від місій "Аполлон" 1960–1970-х років, NASA веде пряму трансляцію польоту, що дозволяє спостерігати за більшістю дій екіпажу в реальному часі. Камери над головами астронавтів показують, як вони стежать за моніторами, користуються мобільними телефонами та керують кнопками на панелях.
4 квітня NASA показало вражаючі фото Землі.