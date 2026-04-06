"Это феноменально": экипаж NASA увидел на Луне то, что невозможно заметить с Земли

Экипаж миссии NASA Artemis II впервые за 50 лет увидел Луну с близкого расстояния, открыв детали, которые не видны с Земли. Астронавты поделились эмоциями и научными наблюдениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.
"Это феноменально. Луна, которую мы видим, совсем не та луна, которую вы видите с Земли", - сообщила Кристина Кох, специалистка миссии и первая женщина, которая полетела на Луну.
Командир миссии Рид Вайсман, который ранее работал на Международной космической станции, также не скрывал восторга. Вместе с Виктором Гловером и Джереми Хансеном они стали первыми людьми за более чем полвека, которые увидели Луну с такого близкого расстояния.
Экипаж передавал на Землю не только свои эмоции, но и детальные наблюдения. Астронавты смогли разглядеть кратеры Тихо, Коперник, Райнер, а также большие базальтовые равнины - так называемые "моря".
Для лучшего обзора они даже выключили освещение в кабине космического корабля Orion.
Особый интерес вызвал Восточный бассейн - огромный кратер на обратной стороне Луны.
"Мы можем видеть Восточный бассейн даже невооруженным глазом. Луна такая яркая", - отметил Вайзман.
Кох также обратила внимание на линию терминатора - границу между светом и тенью, обозначающую смену лунного дня и ночи.
Сначала экипаж не мог ее разглядеть из-за яркости поверхности, однако впоследствии рельеф вдоль этой границы стал заметным и поразил астронавтов своей детализацией.
Ученые NASA, которые работают с экипажем Artemis II, отмечают высокое качество наблюдений и эмоциональный подъем астронавтов.
"В их голосах можно услышать восторг. Они были просто неистово настроены, глядя на Луну", - отметили они.
В ночь на 2 апреля NASA успешно запустило миссию Artemis II - первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне. Ракета с космическим кораблем Orion стартовала из Флориды, после чего начался восьмидневный облет спутника Земли с последующим возвращением.
В состав экипажа вошли четверо профессионалов, которые во время полета занимаются сбором данных о геологии и рельефе Луны.
Помимо основных задач, астронавты получили уникальную возможность наблюдать полное солнечное затмение, недоступное из любой точки на Земле.
Одним из ключевых аспектов миссии является потенциальное обновление рекорда дальности полета человека от Земли. До сих пор первенство принадлежит экипажу "Аполлона-13", который в апреле 1970 года удалился на 400 171 км.
Специалисты NASA прогнозируют, что Orion может превзойти это достижение, однако окончательные цифры будут зависеть от траектории и времени выполнения маневров.
В отличие от миссий "Аполлон" 1960-1970-х годов, NASA ведет прямую трансляцию полета, что позволяет наблюдать за большинством действий экипажа в реальном времени. Камеры над головами астронавтов показывают, как они следят за мониторами, пользуются мобильными телефонами и управляют кнопками на панелях.