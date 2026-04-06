"Это феноменально": экипаж NASA увидел на Луне то, что невозможно заметить с Земли

"Это феноменально. Луна, которую мы видим, совсем не та луна, которую вы видите с Земли", - сообщила Кристина Кох, специалистка миссии и первая женщина, которая полетела на Луну.

Командир миссии Рид Вайсман, который ранее работал на Международной космической станции, также не скрывал восторга. Вместе с Виктором Гловером и Джереми Хансеном они стали первыми людьми за более чем полвека, которые увидели Луну с такого близкого расстояния.

Экипаж передавал на Землю не только свои эмоции, но и детальные наблюдения. Астронавты смогли разглядеть кратеры Тихо, Коперник, Райнер, а также большие базальтовые равнины - так называемые "моря".

Для лучшего обзора они даже выключили освещение в кабине космического корабля Orion.

Особый интерес вызвал Восточный бассейн - огромный кратер на обратной стороне Луны.

"Мы можем видеть Восточный бассейн даже невооруженным глазом. Луна такая яркая", - отметил Вайзман.

Фото: Восточный бассейн на правом краю лунного диска. Изображение, которое сделал экипаж NASA (скриншот с x.com/NASA)

Кох также обратила внимание на линию терминатора - границу между светом и тенью, обозначающую смену лунного дня и ночи.

Сначала экипаж не мог ее разглядеть из-за яркости поверхности, однако впоследствии рельеф вдоль этой границы стал заметным и поразил астронавтов своей детализацией.

Ученые NASA, которые работают с экипажем Artemis II, отмечают высокое качество наблюдений и эмоциональный подъем астронавтов.

"В их голосах можно услышать восторг. Они были просто неистово настроены, глядя на Луну", - отметили они.