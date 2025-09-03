"Це дуже важко": УЄФА хоче повернути Росію в європейський футбол

Політичний тиск та "істерична реакція"

"Я не прихильник відсторонення спортсменів. Бо що спортсмен може зробити своєму уряду, щоб зупинити війну? Це дуже, дуже важко. Відсторонення росіян триває вже три з половиною роки. Чи зупинилася війна в Україні? Ні", - говорить Чеферін.

За його словами, УЄФА намагався допустити до змагань юнацькі команди з РФ, однак через "політичну істерику" та тиск від цього довелося відмовилися.

"Ми хотіли повернути юнацькі команди, і навіть отримали підтримку від виконкому. Але політичний тиск був настільки сильним, що деякі члени попросили зачекати, бо їх буквально атакували особисто", - пояснив він.