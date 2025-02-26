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Рейтинг УЄФА. Росії нарахували бали за єврокубки: що це значить для України?

Середа 26 лютого 2025 16:31
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Рейтинг УЄФА. Росії нарахували бали за єврокубки: що це значить для України? УЄФА нараховує бали в таблиці коефіцієнтів росіянам (фото: uefa.com)
Автор: Styler Editor 4

УЄФА несподівано додало бали Росії у таблиці коефіцієнтів за сезон 2024/2025. Відтак, це дозволяє країні-агресорці триматися на плаву в європейському футболі.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Bert Kassies.

"Подарунки" для Росії від УЄФА у вигляді "фантомних" балів за єврокубки, у яких команди РФ не виступають, мають неабияке значення в контексті рейтингу та можливого майбутнього представництва російських клубів на євроарені. Приміром, завдяки цим балам, які російська асоціація отримує вже третій рік поспіль, вона теоретично зможе обігнати у загальний таблиці Україну.

Зокрема, за поточний сезон УЄФА нарахувало відстороненим від усіх європейських футбольних змагань росіянам 4,333 бала.

Відтак, після офіційного підтвердження цієї інформації, Росія закріпиться на 26 місці, а Україна сезон 2025/2026 розпочне на 27 сходинці.

Рейтинг УЄФА. Росії нарахували бали за єврокубки: що це значить для України?

Які наслідки має ця ситуація

Положення у таблиці коефіцієнтів визначає представництво країн у єврокубках. Це означає, що в майбутніх сезонах російські клуби можуть мати більше місць у єврокубках, якщо їх повернуть до участі.

Це рішення УЄФА викликало критику, особливо з боку українських уболівальників та експертів, які вважають несправедливим нарахування балів країні, чиї клуби відсторонені від змагань.

Однак, варто додати, що питання повернення Росії у європейський футбол поки не стоїть на порядку денному. Зокрема, про це нещодавно заявляв почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков.

"У 2025 році [Росія] нікуди не повернеться, це однозначно... Позиція Трампа та Америки жодного відношення до УЄФА не мають. На жаль, поки що там превалюють антиросійські настрої", - сказав Колосков в коментарі одному з пропагандистських російських каналів.

Раніше ми писали про те, що глава УЄФА Александер Чеферін розкритикував політизацію європейського футболу і виступив за те, щоб повернути Росію міжнародний спорт.

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