"Это очень трудно": УЕФА хочет вернуть Россию в европейский футбол

Политическое давление и "истерическая реакция"

"Я не сторонник отстранения спортсменов. Что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень трудно. Отстранение россиян продолжается уже три с половиной года. Остановилась ли война в Украине? Нет", - говорит Чеферин.

По его словам, УЕФА пытался допустить к соревнованиям юношеские команды из РФ, однако из-за "политической истерики" и давления от этого пришлось отказались.

"Мы хотели вернуть юношеские команды, и даже получили поддержку от исполкома. Но политическое давление было настолько сильным, что некоторые члены попросили подождать, потому что их буквально атаковали лично", - пояснил он.