Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Это очень трудно": УЕФА хочет вернуть Россию в европейский футбол

Фото: Александер Чеферин (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил сожаление из-за отстранения российских команд от международных турниров. А также рассказал о политическом давлении, связанном с полномасштабной войной РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейского футбола Politico.

Политическое давление и "истерическая реакция"

"Я не сторонник отстранения спортсменов. Что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень трудно. Отстранение россиян продолжается уже три с половиной года. Остановилась ли война в Украине? Нет", - говорит Чеферин.

По его словам, УЕФА пытался допустить к соревнованиям юношеские команды из РФ, однако из-за "политической истерики" и давления от этого пришлось отказались.

"Мы хотели вернуть юношеские команды, и даже получили поддержку от исполкома. Но политическое давление было настолько сильным, что некоторые члены попросили подождать, потому что их буквально атаковали лично", - пояснил он.

Позиция Чеферина и действия УЕФА

Чеферин возглавляет европейский футбол с 2016-го года. Сам он по образованию юрист. До назначения президентом УЕФА был руководителем Футбольной ассоциации Словении.

Футбольного функционера неоднократно обвиняли в мягкости по отношению к российскому футболу, а также в непрозрачности ведения финансовой деятельности Европейского футбольного союза.

Удивляют и некоторые действия организации, которую он возглавляет.

Так ранее мы писали что:

УЕФА продолжает переводить "солидарные" выплаты российским клубам, в то время, как средства для украинских команд блокируются.

России, несмотря на неучастие ее клубов в евротурнирах, продолжают добавлять баллы в таблицу коэффициентов УЕФА.

Организация перенесла часть матчей Евро-2026 по футзалу из Латвии и Литвы в Словению, из-за принципиальной позиции балтийских стран относительно участия в турнире сборной Беларуси.

Европейский футбольный союз оштрафовал украинский клуб "Александрия" за якобы расистские выкрики со стороны болельщиков в адрес сербского "Партизана".

ФутболУЕФА