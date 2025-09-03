"Это очень трудно": УЕФА хочет вернуть Россию в европейский футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил сожаление из-за отстранения российских команд от международных турниров. А также рассказал о политическом давлении, связанном с полномасштабной войной РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейского футбола Politico.
"Я не сторонник отстранения спортсменов. Что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень трудно. Отстранение россиян продолжается уже три с половиной года. Остановилась ли война в Украине? Нет", - говорит Чеферин.
По его словам, УЕФА пытался допустить к соревнованиям юношеские команды из РФ, однако из-за "политической истерики" и давления от этого пришлось отказались.
"Мы хотели вернуть юношеские команды, и даже получили поддержку от исполкома. Но политическое давление было настолько сильным, что некоторые члены попросили подождать, потому что их буквально атаковали лично", - пояснил он.
Чеферин возглавляет европейский футбол с 2016-го года. Сам он по образованию юрист. До назначения президентом УЕФА был руководителем Футбольной ассоциации Словении.
Футбольного функционера неоднократно обвиняли в мягкости по отношению к российскому футболу, а также в непрозрачности ведения финансовой деятельности Европейского футбольного союза.
Удивляют и некоторые действия организации, которую он возглавляет.
Так ранее мы писали что:
УЕФА продолжает переводить "солидарные" выплаты российским клубам, в то время, как средства для украинских команд блокируются.
России, несмотря на неучастие ее клубов в евротурнирах, продолжают добавлять баллы в таблицу коэффициентов УЕФА.
Организация перенесла часть матчей Евро-2026 по футзалу из Латвии и Литвы в Словению, из-за принципиальной позиции балтийских стран относительно участия в турнире сборной Беларуси.
Европейский футбольный союз оштрафовал украинский клуб "Александрия" за якобы расистские выкрики со стороны болельщиков в адрес сербского "Партизана".