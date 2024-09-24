Це було не випадково. Навіщо Білорусь запустила літак Як-130 в Україну і що може бути далі

Що сталося

Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі о 14:28 повідомили про повітряну не швидкісну ціль на межі Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон з території Білорусії та тримала південний курс. За хвилину о 14:29 у Києві оголосили повітряну тривогу, небезпека також була оголошена і в північних областях.

При цьому що це саме була за ціль у Повітряних силах не уточнили. Втім, моніторингові канали написали, що мова може йти про білоруський літак Як-130.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" написав, що ціль перетнула білорусько-український кордон близько 14:25. Попередньо, за даними моніторингової групи, це був навчально-бойовий літак Як-130 Повітряних сил Білорусі, який залетів в Україну з Гомельської області.

Втім, офіційних підтверджень, що це був саме цей літак наразі немає.

Чому це сталося: експерт назвав можливі версії

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна висловив думку, що це могли бути провокації, які фактично виконує Росія за допомогою Білорусі.

"Це було не випадково. Перевірка реакції українських Повітряних сил. Крім того, я не виключав би, що це перевірка в тому числі і намагання виявити розташування систем ППО, провести відповідну розвідку. Не виключаю, що, можливо, це означає що Росія готується до поновлення атак і повітряних ударів з Білорусі. Власне, це ті версії, які маю станом на зараз", - каже Мусієнко.

При цьому експерт не відкидає версії, що це все ж могла бути випадковість. Мовляв, стався такий "інцидент".

"Але чомусь я в це не вірю, знаючи, що відбувалося з білоруського напрямку раніше. Тому я думаю, що це цілеспрямовані дії", - вважає Мусієнко.

Як в цьому випадку може реагувати Україна

Співрозмовник пояснює, що в України є зрозумілі дії, які можуть застосовуватися в таких випадках. Він нагадує, що український повітряний простір закритий і про це знають всі сусідні з нашою країною держави.

Відповідно до України заборонено здійснювати прильоти будь-якій авіації, окрім української або партнерів, якщо буде погодження Києва на те. Крім того, наразі діє режим воєнного стану, який передбачає відповідні заходи протидії.

"Перше, звичайно, (що треба зробити - ред.) - це негайно попередити, що літак перетнув повітряний простір України й змусити їх його покинути. Якщо на усні попередження диспетчерів пілот не реагує, тоді в небо підіймається українська авіація, яка вже жестами і кроками, можливо навіть пусками сигнальних ракет, попереджає про те, що треба покинути (повітряний простір - ред.)", - пояснив Мусієнко.

За його словами, якщо літак відмовляється і летить далі або має намір запускати ракети, то відповідно цей літак треба збивати.

"У свій час по нас з білоруського напрямку по нас летіли ракети. Звідти здійснювалася агресія. Тут не до жартів. Тому я думаю, що Україна буде демонструвати чіткі рішучі дії і якщо таке буде повторюватися, то ці літаки будуть збиватися", - підсумував Мусієнко.