Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше

Что произошло

Воздушные силы ВСУ в своем Телеграм-канале в 14:28 сообщили о воздушной нескоростной цели на границе Киевской и Житомирской областей, которая пересекла государственную границу с территории Белоруссии и держала южный курс. Через минуту в 14:29 в Киеве объявили воздушную тревогу, опасность также была объявлена и в северных областях.

При этом что это была цель в Воздушных силах не уточнили. Впрочем, мониторинговые каналы написали, что речь может идти о белорусском самолете Як-130.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" написал, что цель пересекла белорусско-украинскую границу около 14:25. Предварительно, по данным мониторинговой группы, это был учебно-боевой самолет Як-130 Воздушных сил Беларуси, залетевший в Украину из Гомельской области.

Впрочем, официальных подтверждений, что это был именно этот самолет, пока нет.

Почему это произошло: эксперт назвал возможные версии

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина выразил мнение, что это могли быть провокации, фактически выполняемые Россией с помощью Беларуси.

"Это было не случайно. Проверка реакции украинских Воздушных сил. Кроме того, я не исключал бы, что это проверка, в том числе, и попытка выявить расположение систем ПВО, провести соответствующую разведку. Не исключаю, что, возможно, это означает, что Россия готовится к возобновлению атак и воздушных ударов из Беларуси. Собственно, это те версии, которые есть сейчас", - говорит Мусиенко.

При этом эксперт не исключает версии, что это все же могла быть случайность. Мол, произошел такой "инцидент".

"Но почему-то я в это не верю, зная, что происходило с белорусского направления раньше. Поэтому я думаю, что это целенаправленные действия", - считает Мусиенко.

Как в этом случае может реагировать Украина

Собеседник объясняет, что у Украины есть понятные действия, которые могут применяться в таких случаях. Он напоминает, что украинское воздушное пространство закрыто и об этом знают все соседние с нашей страной государства.

В соответствии с Украиной запрещено совершать прилеты любой авиации, кроме украинской или партнеров, если будет согласование Киева на то. Кроме того, действует режим военного положения, который предусматривает соответствующие меры противодействия.

"Первое, конечно, (что нужно сделать - ред.) - это немедленно предупредить, что самолет пересек воздушное пространство Украины и заставить их его покинуть. Если на устные предупреждения диспетчеров пилот не реагирует, тогда в небо поднимается уже жестами украинская авиация шагами, возможно, даже пусками сигнальных ракет, предупреждает о том, что надо покинуть (воздушное пространство - ред.)", - пояснил Мусиенко.

По его словам, если самолет отказывается и летит дальше или намерен запускать ракеты, то соответственно этот самолет нужно сбивать.

"Одно время по нам с белорусского направления по нам летели ракеты. Оттуда осуществлялась агрессия. Здесь не до шуток. Поэтому я думаю, что Украина будет демонстрировать четкие решительные действия и если такое будет повторяться, то эти самолеты будут сбиваться", - подытожил Мусиенко.