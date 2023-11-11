"Це було б справедливо". В Україні не виключили атаки на нафтогазову систему РФ

"Це було б справедливо", - сказав Галущенко.

Галущенко заявив, що Росія регулярно здійснює кібератаки на українську електромережу і, як очікується, посилить фізичні атаки, оскільки температура падає і люди все більше залежать від енергії для обігріву своїх будинків.

За даними видання, його коментарі з'явилися після того, як минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна "відповість", якщо Росія посилить атаки на енергосистему його країни цієї зими.

"Відповідаючи (на напад Росії, - ред), ми б відповіли таким же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру", - сказав Галущенко.

Водночас Галущенко підкреслив, що він не є військовослужбовцем Збройних сил України і не обговорював можливі цілі російських енергетичних операцій з американськими урядовцями.

РФ знову обстрілює енергетику України

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Житомирській та Хмельницькій областях.Також нещодавно через падіння уламків "Шахеда" у Вінницькій області були знеструмлені споживачі.

А днями російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Також видання Financial Times дізналося, як Україна готується до російських ударів по енергетиці.

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