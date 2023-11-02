Financial Times дізналося, як Україна готується до російських ударів по енергетиці

Україна посилено готується до можливих масованих ударів російської армії по енергетиці. Українська влада вважає, що цього разу країна краще підготовлена до атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Після піврічної паузи Росія напередодні зими знову почала бити по енергетичній інфраструктурі України. Влітку загарбники націлилися на морські порти та інфраструктуру експорту зерна. Але останніми тижнями під ударом ворога знову опинилася енергетика.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі FT розповів, що Україна не лише посилює ППО, але й готує так званий "пасивний захист" безпосередньо на місцях. На думку прем'єра, Україна цього року краще підготовлена до обстрілів.

"На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітки, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцезнаходження якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни", - описує видання.

Шмигаль додав, що захист енергооб'єктів "не на 100 відсотків ефективний". Але, за його словами, такі блоки та клітки захищають у 80-90% випадків, особливо від дронів та їх уламків.

Джерела FT зазначають, що по всій Україні встановлюють пішки з піском та клітки для захисту сотень дрібних цілей, які можна знищити одним ударом і спровокувати масове відключення світла.

"Коли у вас є, наприклад, трансформатори, ви намагаєтеся захистити їх великими мішками та піском. Ці великі мішки багато разів рятували нас і вони захищають нас від уламків безпілотників і ракет", - пояснив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

При цьому, як зазначає видання, об'єкти енергетики, які не потребують вентиляції, перемістили під землю. Пошкоджені кабелі можна замінити швидко, але ремонт підстанцій і трансформаторів займає більше часу. Пошук та транспортування масивних конструкцій може розтягнутися на місяці. Тому запасні частини зберігаються за кордоном у партнерів з можливістю швидкого замовлення.

Оновлення енергетичної мережі

Шмигаль також сказав FT, що Україна вжила заходів для децентралізації своєї мережі. Це зменшило ймовірність того, що пошкодження в одному місці вплине на інші регіони.

Виконавчий директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що після того, як РФ минулої зими повністю зруйнувала вугільний генератор потужністю 300 МВт, компанія інвестувала в будівництво 50 розрізнених турбін, кожна з яких виробляє 6 МВт.

"Вони можуть підбити одну турбіну, але 49 все одно будуть працювати", - пояснив він.

Відключень не уникнути

Українські експерти у коментарі виданню пояснили, що попри посилення протиповітряної оборони, покрити всю територію України неможливо, оскільки "по всій країні розкидано понад 100 підстанцій і високовольтних станцій".

На думку експертів, нормовані відключення світла тривалістю від однієї до двох годин, ймовірно, доведеться запровадити, якщо температура цієї зими опуститься нижче мінус 10 градусів. Не виключаються у триваліші відключення, якщо будуть масовані обстріли.

Україна готується до атак

Нагадаємо, українців напередодні осені та зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.

При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.