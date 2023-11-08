Окупанти обстріляли одну з українських ТЕС

Російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Окупанти вдарили по ТЕС ввечері у вівторок, 7 листопада. Під обстріл потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.

Зе даними ДТЕК, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

"Обладнання підприємства пошкоджено. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Росіяни почали знову обстрілювати енергетику

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також нещодавно через падіння уламків "Шахеда" у Вінницькій області були знеструмлені споживачі.

Нагадаємо, військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Також видання Financial Times дізналося, як Україна готується до російських ударів по енергетиці.