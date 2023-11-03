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Зеленський пообіцяв потужну відповідь Росії за масовані атаки по Україні

Київ, П'ятниця 03 листопада 2023 09:49
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Зеленський пообіцяв потужну відповідь Росії за масовані атаки по Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні. Він зазначив, що з наближенням зими росіяни все частіше вдаватимуться до терору, але їх очікує потужна відповідь з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

За словами президента, цієї ночі ворог випустив близько сорока "Шахедів". Більша частина з яких була збита.

"Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи - дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей - Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!" - пише Зеленський.

Проте він зазначив, що були і влучання. Попередньо - без жертв. Наслідки ліквідовуються.

"Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!" - акцентував Зеленський.

Що відомо про нічну масовану атаку

Нагадаємо, що в ніч на 3 листопада окупанти здійснили масовану атаку "Шахедів" по Україні. Ворог застосував близько 40 дронів, 24 із них знищила ППО.

Протиповітряна оборона працювала в більшості регіонів, але є влучання по обʼєктах інфраструктури. Зокрема у Львівській та Одеській областях.

У Харкові внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура, сталися пожежі, серед потерпілих діти.

В Івано-Франківській області був атакований військовий об'єкт.

Всі подробиці нічної атаки РФ по Україні та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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