"Это было бы справедливо". В Украине не исключили атаки на нефтегазовую систему РФ

"Это было бы справедливо", - сказал Галущенко.

Галущенко заявил, что Россия регулярно осуществляет кибератаки на украинскую электросеть и, как ожидается, усилит физические атаки, поскольку температура падает и люди все больше зависят от энергии для обогрева своих домов.

По данным издания, его комментарии появились после того, как в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит, если Россия усилит атаки на энергосистему его страны этой зимой.

"Отвечая (на нападение России, - ред), мы бы ответили таким же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру", - сказал Галущенко.

В то же время Галущенко подчеркнул, что он не военнослужащий Вооруженных сил Украины и не обсуждал возможные цели российских энергетических операций с американскими чиновниками.

РФ снова обстреливает энергетику Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Житомирской и Хмельницкой областях. Также недавно из-за падения обломков "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители.

А днями российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Также издание Financial Times узнало, как Украина готовится к российским ударам по энергетике.

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