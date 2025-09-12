ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Це не була помилка": Сікорський відреагував на заяву Трампа про дрони в Польщі

Польща, П'ятниця 12 вересня 2025 09:46
UA EN RU
"Це не була помилка": Сікорський відреагував на заяву Трампа про дрони в Польщі Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів президенту США Дональду Трампу, який заявив, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в мережі Х.

"Ні, це не була помилка", - коротко і категорично відповів Сікорський президенту США.

Нагадаємо, журналісти запитали Трампа, яка його реакція на вторгнення російських безпілотників у Польщу. На що президент США відповів, що "можливо, це була помилка".

Також він додав, що "незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією". Він традиційно висловив сподівання, що "все це скоро закінчиться".

Раніше Сікорський в інтерв’ю заявив, що Трамп вже повинен побачити, що російський диктатор Володимир Путін насміхається з нього й не збирається завершувати війну проти України.

Атака РФ на Польщу

В ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.

За останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сікорський Дональд Трамп Атака дронів
Новини
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії